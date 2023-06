Kostenlose „Lilien“-Dauerkarten für einkommensschwache Darmstädterinnen und Darmstädter – Gemeinsame Aktion des SV Darmstadt 98 und der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Teilen

Für die Heimspiele der kommenden Fußballsaison 2023/2024 stellt der SV Darmstadt 98 in einer gemeinsamen Aktion mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt wieder kostenlose Dauerkarten für einkommensschwache Menschen aus Darmstadt zur Verfügung.

„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt begrüßt es ausdrücklich, dass der SV Darmstadt 98 sein langjähriges soziales Engagement auch nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga fortsetzt. Mit der Fortführung dieser Tradition können Darmstädterinnen und Darmstädter mit geringem Einkommen ihre Lilien auch in der nächsten Saison bei den Heimspielen unterstützen. Dafür bedanken wir uns herzlich bei den Verantwortlichen des Vereins“, so Oberbürgermeister Hanno Benz und Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Rüdiger Fritsch, Präsident des SV 98: „Seit vielen Jahren nun stellen wir kostenlose Karten sozial benachteiligten Menschen zur Verfügung. Für uns stand außer Frage, dies auch in der Bundesliga fortzusetzen und ihnen den Besuch von Heimspielen im Merck-Stadion am Böllenfalltor zu ermöglichen.“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Darmstadt können sich bis Freitag, 14. Juli 2023, telefonisch im Amt für Soziales und Prävention bei Aline Henßel (Telefon: 06151 13-3475) oder Helga Reinhardt (Telefon: 06151 13-3264) beziehungsweise per E-Mail (amt-fuer-soziales-und-praevention@darmstadt.de) für die Tickets bewerben. Voraussetzung ist der Besitz einer gültigen Teilhabecard. Falls mehr Bewerbungen eingehen als Tickets vorhanden sind, entscheidet das Losverfahren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt