Seeheim-Jugenheim / Ober-Beerbach: Nach dem Brand einer Sporthalle schließen Ermittler Brandstiftung aus

Nachdem am Sonntagabend (25.06.23), gegen 21.30 Uhr eine Sporthalle im Seeheim-Jugenheimer Ortsteil Ober-Beerbach in Vollbrand geraten war (wir haben berichtet) haben die Ermittler des Kommissariats 10 erste Untersuchungen am Brandort durchgeführt.

Nach derzeitigen Kenntnisstand ist die Ursache in einem technischen Defekt zu suchen. Infolge der Hitzeentwicklung wurde unter anderem ein benachbarter Abfallcontainer in Mitleidenschaft gezogen. Aktuelle Schätzungen hinsichtlich der Schadenshöhe belaufen sich auf circa 100.000 Euro.

Zeugenhinweise, die sich auch unter anderem auf ein schnell vom Ereignisort wegfahrendes verdächtiges Auto bezogen, konnte durch die Ermittlungen erklärt werden. Dabei handelte es sich ferner um einen Verkehrsteilnehmer, der die für das Gebäude verantwortliche Person abholte.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen