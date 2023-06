Neue Asphaltdecke für die Rößlerstraße zwischen Landwehrstraße und Pallaswiesenstraße

Teilen

Im Rahmen des Deckensanierungsprogramms 2023 findet vom 3. Juli bis voraussichtlich 21. Juli 2023 in Darmstadt die Sanierung der Rößlerstraße zwischen Landwehrstraße und Pallaswiesenstraße statt. Im Bereich der Rößlerstraße wird die schadhafte Asphaltdecke abgefräst und erneuert. Die Entwässerungseinrichtungen, die Straßeneinbauten und die Bordanlagen werden teilweise ebenfalls erneuert.

Von Montag, den 3. Juli bis voraussichtlich Freitag, den 14. Juli ist die Rößlerstraße ausschließlich in Fahrtrichtung Norden befahrbar. Für Anlieger der Rößlerstraße wird die Zufahrt zu den Grundstücken während dieser Bauzeit möglich sein. Am Samstag, den 15. und Sonntag, den 16. Juli wird die Rößlerstraße voll gesperrt sein. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist in dieser Zeit nicht möglich. Von Montag, den 17. bis Freitag, den 21. Juli 2023 werden Markierungsarbeiten unter laufendem Verkehr durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 225.000 Euro.

Für die auftretenden Einschränkungen und Behinderungen bittet das Mobilitäts- und Tiefbauamt um Verständnis.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt