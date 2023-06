Neuordnung der Geschäftsverteilung im Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Teilen

Im Rahmen eines Pressegesprächs am Montag, 26. Juni 2023, hat Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz gemeinsam mit Stadtrat Paul Georg Wandrey über Veränderungen bei den Zuständigkeiten der Dezernate für die städtische Dienststellen und Ämter informiert.

Danach übernimmt Oberbürgermeister Benz zum einen die Zuständigkeit für das Sportamt und dessen nachgeordnete Einrichtungen, zum anderen den Eigenbetrieb Bäder. Beide Dienststellen gehörten bislang zu dem von Bürgermeisterin Barbara Akdeniz geleiteten Dezernat II. Dazu sagte Oberbürgermeister Benz: „Dem Sport, insbesondere dem Breitensport, kommt in Darmstadt eine wichtige Rolle zu. Denken Sie nur an den Aufstieg der Lilien und des TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt in die jeweils erste Bundesliga oder an den Ringer Manuel Wagin, der jüngst die U17-Europameisterschaft gewonnen hat. Als Oberbürgermeister möchte ich alle Darmstädterinnen und Darmstädter für Sport begeistern und ihnen Zugang zu dem vielfältigen Sportangebot der Wissenschaftsstadt Darmstadt ermöglichen.“

Für das bisher von Stadtrat Michael Kolmer (Dezernat III) geleitete Mobilitäts- und Tiefbauamt ist jetzt Stadtrat Wandrey (Dezernat VI) zuständig. „Ich nehme die Herausforderung an, die Mobilitätsdiskussion in Darmstadt zu versachlichen und zu beruhigen. Dabei möchte ich natürlich die Infrastruktur im Sinne aller Menschen in der Stadt weiterentwickeln“, ergänzte Wandrey.

Außerdem wurde der städtische Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt aus dem Dezernat I herausgelöst und dem von Stadtkämmerer André Schellenberg geleiteten Dezernat IV zugeordnet.

Die oben erwähnte Neuverteilung ist am Montag (26.06.23) in Kraft getreten.

Download: → Dezernatsverteilungsplan

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt