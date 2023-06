Ökologische Gutachten bestätigen: Einstellung der Voruntersuchungen für Wixhausen-Ost war richtig

Teilen

Es ist richtig gewesen, die vorbereitenden Untersuchungen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme für das Gebiet Wixhausen-Ost einzustellen, da die Anlage eines größeren Gewerbegebietes in diesem Landschaftsraum nicht möglich ist. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Gutachten, die der Magistrat der Wissenschaftsstadt in seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis genommen hat, in der er zugleich die Erstellung eines ökologischen Entwicklungskonzeptes für die Flur zwischen Arheilgen und Wixhausen östlich der Frankfurter Landstraße eingeleitet hat.

„Dies bestätigt unsere Linie, die von Anfang an darauf ausgerichtet war, detailliert und in Hinsicht aller Belange zu prüfen, ob das Gebiet im östlichen Wixhausen sich für die Ansiedlung von Gewerbeunternehmen eignet“, erklärten Oberbürgermeister Jochen Partsch und Planungsdezernent Michael Kolmer. „Es gilt weiterhin, dass Darmstadt als prosperierende Großstadt auch in Zukunft auf die Bereitstellung von Gewerbeflächen angewiesen ist – aber nicht überall und nicht unter jeder Voraussetzung. Wichtige Schutzgüter müssen gegeneinander abgewogen werden, ebenso wie die städtebaulichen Ziele, und dies haben wir hier getan“, betonte Partsch.

Auf das Ergebnis hatten bereits die Zwischenergebnisse der beauftragten Gutachten hingewiesen. Mittlerweile sind die beiden Gutachten zur Bewertung der Schutzgüter und zur Erfassung von Flora und Fauna abgeschlossen und zeigen deutlich auf, dass die Einstellung weiterer Untersuchungen sinnvoll war. Die beiden ökologischen Gutachten werden nun den Gremien zur Kenntnis gegeben und auf der Homepage der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht. Konkret handelt es sich um eine „Grundlagenermittlung und Bewertung der biotischen und abiotischen Schutzgüter im erweiterten Untersuchungsraum Darmstadt Wixhausen-Ost“ durch das Büro Björnsen Beratende Ingenieure, Darmstadt, sowie die „Erfassung der Flora und Fauna“ durch das Büro Simon & Widdig GbR.

Aufgrund der gutachterlichen Ergebnisse wird jetzt für den Bereich Wixhausen-Ost unter der Federführung des Grünflächenamtes ein Konzept zur künftigen landschaftsplanerischen Entwicklung erarbeitet. Das Konzept hat zum Ziel, den Lebensraum des feuchten Offenlandes und Halb-Offenlandes mit seinem Spektrum an angepassten Arten und seinem Vernetzungspotenzial zu schützen und zu entwickeln.

Angesichts des seit Jahren anhaltenden Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzuwachses und der daraus resultierenden Flächenknappheit im Stadtgebiet hatte die Wissenschaftsstadt Darmstadt 2019 nach den Regeln des Baugesetzbuches die Einleitung vorbereitender Untersuchungen für eine mögliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Bereich des Darmstädter Nordens mit Wixhausen-Ost beschlossen. Nach intensiver Prüfung auf der Basis solider Gutachten beschloss der Magistrat im September 2022 die Einstellung dieser Untersuchungen.

„Gemessen am erreichten Erkenntnisstand gehen wir davon aus, dass die klimatischen, ökologischen und naturschutzfachlichen Nachteile nicht von den Vorteilen einer gewerblichen Entwicklung aufgewogen werden können. Zudem ist die Fläche, die infolge des Prüf- und Abwägungsprozesses inzwischen überhaupt in Betracht käme, so klein, dass uns der hohe formelle Aufwand für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nicht gerechtfertigt erscheint. Vielmehr stellen wir den Umweltschutz, den Klimaschutz und die Klimaanpassung an die erste Stelle“, hatten Partsch und Kolmer die Einstellung begründet.

Die Entscheidung wird nun auch durch die oben genannten Gutachten bestätigt.