Landkreis Darmstadt-Dieburg: „Das Klimasparbuch des Landkreises ist da!“

Praktische Tipps und Informationen rund um Klimaschutz im Alltag, garniert mit zahlreichen Gutscheinangeboten – das Klimasparbuch hat es in sich! Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat gemeinsam mit dem oekom verlag in Kooperation mit dem oekom e. V. und der Entega das zweite Klimasparbuch auf die Beine stellen.

Umweltfreundliche Alltagstipps

Etliche Unternehmen und Organisationen haben dazu Gutscheine beisteuern. "Der Landkreis Darmstadt-Dieburg setzt sich seit vielen Jahren in verschieden Projekten aktiv für den Klimaschutz ein. Wir möchten mit der Neuauflage des Klimasparbuchs als Ratgeber auf umweltfreundliche Alltagstipps aufmerksam machen", erklärt Landrat Klaus Peter Schellhaas.

27 attraktive Gutscheine

Das Büchlein zeigt mit vielfältigen, kreativen und alltagserprobten Tipps, wie einfach klimaschonendes Verhalten sein kann. Manches wollte man schon immer einmal ausprobieren, aber irgendetwas hielt einen davon ab. Oder vielleicht hat man auch noch nie davon gehört – beispielsweise dem regionalen Honig, dem ökofairen Modeladen oder der Stromsparberatung. Die 27 Gutscheine für vergünstigte oder kostenlose Angebote laden außerdem zum Ausprobieren ein.

In den Rathäusern und Online erhältlich

Die zweite Auflage des Klimasparbuchs wurde erstmals auf dem Hessentag in Pfungstadt verteilt und wird zusätzlich in den Rathäusern der 23 Kreiskommunen und an die Gutscheinpartner erhältlich sein. Darüber hinaus kann man es auf der Website des Landkreises unter https://klimasparbuch.ladadi.de/ kostenlos aufrufen.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg