Landkreis Darmstadt-Dieburg plant Einrichtung einer neuen Förderschule in Pfungstadt – Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans

Teilen

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg plant um Schuljahr 2024/25 eine neue Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und einer Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung in Pfungstadt errichten. Langfristig ist dort die Aufnahme von ca. 90 Schülerinnen und Schülern aus Pfungstadt, Bickenbach, Alsbach-Hähnlein sowie teilweise aus Griesheim und Seeheim-Jugenheim geplant.

Bedarf von mindestens 90 Plätzen

„In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung stetig an. Wir gehen als Landkreis Darmstadt-Dieburg davon aus, dass sich dieser Zuwachs Intensität fortsetzt und mit rund 60 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern in den kommenden zehn Jahren zu rechnen,“ erläutert der Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernent Lutz Köhler.

Hinzu kommt, dass die Stadt Darmstadt die aktuell noch 22 Plätze an der Christoph-Graupner-Schule selbst benötigt und der Standort an der Albert-Schweitzer-Schule nur als Übergangslösung dient, da dieser nicht optimal auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet ist. Für die dort vorhandenen Plätze muss daher ebenfalls Ausgleich geschaffen werden. Somit ist mit einem Bedarf an mindestens 90 Plätzen zu rechnen.

Standort liegt im Nordwesten Pfungstadts

Der vom Landkreis Darmstadt-Dieburg ins Auge gefasste Standort liegt im Nordwesten der Stadt Pfungstadt in der unmittelbaren Nachbarschaft eines großen Baumarkts. Bei der Fläche gegenüber des Umspannwerks handelt es sich um ein bisher unbebautes Gewerbegrundstück. Bei den bisherigen Vorgesprächen wurde von allen beteiligten Seiten breite Zustimmung signalisiert. Die notwendige Teilfortschreibung des Schulentwicklungsplans 2018-2023 des Landkreises Darmstadt-Dieburg liegt den Mitgliedern des Schul-, Kultur- und Sportausschuss zur Beratung und dem Kreistag Darmstadt-Dieburg zur abschließenden Beschlussfassung in der nächsten Sitzung vor.

Interimsschule als Zwischenlösung

Die Errichtung einer neuen Schule benötigt auf vielen Ebenen Vorbereitungs-, Errichtungs- und Begründungszeit. Alleine der bauliche Teil dieses Prozesses wird mindestens sechs Jahre benötigen, was bedeutet, dass selbst bei einem sofortigen Projektstart die Schule nicht vor 2029 betriebsbereit sein wird. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg plant deshalb eine Interimsschule für 30-40 Schülerinnen und Schüler idealerweise auf dem Gelände der Erich-Kästner-Schule in Pfungstadt, zu errichten und diese dann solange zu betreiben, bis die neue Schule fertiggestellt ist. Bei der Interimsschule wird es sich um ein modulares Gebäude handeln, welches kurzfristig auf dem Markt verfügbar war.

Quelle & Bild: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg