Toter Mann aus Steinbrücker Teich geborgen

Teilen

Am Dienstagnachmittag (13.06.23) wurde ein lebloser Mann im Steinbrücker Teich an der Dieburger Straße entdeckt. Ein Besucher des Freizeitgeländes hatte sich gegen 13.30 Uhr mit seiner Beobachtung an die Polizei gewandt. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der Tote geborgen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Toten um einen 83 Jahre alten Mann aus Darmstadt. Hinweise für das Vorliegen einer Straftat beziehungsweise Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden als Ursache für seinen Tod hindeuten, liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Die Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens aufgenommen.

QPolizeipräsidium Südhessen