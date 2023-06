Mann löst Polizeieinsatz in Darmstadt aus – 51-Jähriger nach Festnahme in Fachklinik eingewiesen

Teilen

Am Dienstagmittag (13.06.23) meldeten sich gegen 15.20 Uhr Zeugen in Darmstadt bei der Polizei und gaben an, dass sich ein Mann gegenüber anderen Passanten im Herrngarten aufdringlich verhalten würde.

Der beschriebene Mann konnte kurze Zeit später von einer Streife ausfindig gemacht und in der Mauerstraße kontrolliert werden. Im Zuge der Kontrolle soll sich der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Mann gegenüber der Streife aggressiv verhalten und ein Messer in der Hand gehalten haben. Mit Unterstützung eines Diensthundeführers und dessen Polizeihund konnte schließlich der Mann überwältigt und festgenommen werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand erlitt der Mann nach dem Biss des Diensthundes keine sichtbaren Verletzungen. Auch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sowie der Diensthund blieben glücklicherweise unverletzt. Da sich der Mann scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen