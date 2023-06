Hessentag 2023: Stadt Pfungstadt blickt auf ein erfolgreiches Landesfest zurück

Teilen

Kaum begonnen, ist es schon wieder vorbei. Der 60. Hessentag endet mit dem traditionellen Festzug durch die Stadt. Knapp drei Jahre Arbeit liegen hinter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt, den beauftragten Dienstleistern und den Sicherheitskräften sowie den fast 800 Ehrenamtlichen, die das größte Landesfest in Pfungstadt möglich gemacht haben.

„Die Ausrichtung des Hessentags war sicherlich für die Pfungstädter Stadtverwaltung eine Mammutaufgabe, aber definitiv eine, die in die Geschichtsbücher der Stadt eingeht“, so Bürgermeister Patrick Koch. „Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam in den letzten drei Jahren geschafft haben, und möchte meinen Dank an alle Mithelfenden aussprechen, die mit ihrem Engagement das Unmögliche möglich gemacht haben.“

Positives Fazit für den Hessentag 2023

Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher konnten für die Zeit des Hessentags in Pfungstadt begrüßt werden. Doch vor allem die Stimmung und die vielen positiven Rückmeldungen verdeutlichen den Erfolg des Hessentags 2023. „Das Ergebnis übertrifft in vielen Bereichen unsere Erwartungen. Im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen am Markt ist das nicht selbstverständlich. Wir haben tolle Bilder produziert, die die positive öffentliche Wahrnehmung widerspiegeln“, so Hessentagsbeauftragter der Stadt Friedhelm Büchsel.

Bürgermeister Patrick Koch ergänzt: „Es war nie unser Ziel, ein Fest der Superlative zu veranstalten. Dies könnten wir mit unseren Nachhaltigkeitszielen und unserer Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Pfungstadts nicht vereinbaren. Vielmehr war es uns wichtig, dass wir qualitativ dafür sorgen, unseren Gästen eine gute Zeit zu bescheren, und das ist uns mehr als gelungen.“

In Erinnerung bleiben viele einzigartige Momente auf den rund 1.200 Veranstaltungen und der rund drei Kilometer langen Hessentagsstraße. Im Hinblick auf die großen Abendveranstaltungen waren die Konzerte von Peter Maffay, Nico Santos, Broilers und die Show von Bülent Ceylan besonders beliebt und konnten die Reihen vollends füllen. Bei den insgesamt zwölf Veranstaltungen im Hessentags-Festzelt und in der Sparkassen-Arena konnten mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher gezählt werden. Von Schlager über Pop und Rock bis hin zu Comedy konnten alle Zielgruppen bedient werden. Getreu dem Motto des diesjährigen Hessentags „Mach den Hessentag zu deinem Tag“ zeichnete sich ganz klar ein bunt gemischtes Publikum aller Generationen und Herkünfte ab, was das Landesfest so besonders macht.

Die Stadt Pfungstadt hat sich dafür entschieden, viele neue Wege zu gehen und den Hessentag so nachhaltig und zeitgemäß wie möglich zu gestalten. Das digitale Angebot, wie beispielsweise die Nutzung der EasyPark-App für E-Parktickets, wurde zu 90 Prozent der Besucherinnen und Besucher als unproblematisch empfunden. Lediglich 10 Prozent wandten sich hierfür an die von uns bereitgestellten Infopoints.

Positives Fazit für Pfungstadt

50 Jahre nach dem Hessentag 1973 in Pfungstadt blüht die Stadt erneut auf. Der Hessentag 2023 ist im Ergebnis und in vielerlei Hinsicht eine spür- und sichtbare Bereicherung für Pfungstadt und dessen Bewohnerinnen und Bewohner.

„Der Hessentag bedeutet einen starken Impuls für unsere Stadtentwicklung, der obendrein von zehn aufregenden und illustren Tagen gekrönt wurde, in denen Pfungstadt hessenweit in aller Munde war. Wir danken den vielen Besucherinnen und Besuchern und heißen sie selbstverständlich auch in Zukunft willkommen“, sagte Bürgermeister Patrick Koch.

Sicherlich brachte der Hessentag die Menschen näher zusammen. Rund 800 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben sich bereit erklärt, die Ausrichtung des Hessentags zu einem Gemeinschaftsprojekt zu machen. Die große Bereitschaft und die enge Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen sind sicherlich ein Grundpfeiler des Erfolges. Im Zuge eines Helferfestes möchte sich die Stadt Pfungstadt bei allen Beteiligten herzlichst bedanken.

Highlights auf dem 60. Hessentag

Neben den großen Künstlerinnen und Künstlern fand die Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“, der Merck Fit & Fun Park sowie der Treffpunkt Hessen, bei dem sich die Landesregierung und Institutionen des Landes sowie Vereine und Verbände vorstellten, großen Zuspruch. Aber auch kleinere Programmpunkte konnten mit kreativen Ideen, musikalischem Talent und liebevoller Ausgestaltung punkten.

Ein besonderes Anliegen der Stadt Pfungstadt für den diesjährigen Hessentag war die Gestaltung eines inklusiven Programms. Zahlreiche Angebote richteten sich an Kinder und Erwachsene mit Behinderung und wurden mit Liebe zum Detail vorbereitet und umgesetzt.

Ein besonders sicheres Landesfest

Insgesamt sorgten pro Veranstaltungstag mehr als 500 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienste und Bundeswehr für die Sicherheit der Gäste. Während der zehn Tage des Hessentags gab es vergleichsweise wenige Rettungsdienstliche Notfälle. Insgesamt 253 Bagatellfälle wurden dokumentiert. Aufgrund des Unwetters mit Blitzgefahr am Nachmittag des 8. Juni wurde das Gelände kurzzeitig zur Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher geräumt. Die Veranstaltung konnte in allen Bereichen unter sicheren Bedingungen geordnet und nach etwa einer halben Stunde wieder fortgesetzt werden, sodass auch die Abendveranstaltungen in der Sparkassen-Arena und dem Hessentags-Festzelt stattfinden konnten. Das wachsame Auge der Meteorologen, die proaktiven Vorbereitungen der Sicherheitskräfte und die schnelle Reaktionsfähigkeit des Veranstalters wurden durchgehend gelobt.

Vorfreude auf den nächsten Hessentag

Am Ende des Festzuges wird eine feierliche Fahnenübergabe an Fritzlar, die Hessentagsstadt 2024, stattfinden. Damit übergibt die Stadt Pfungstadt jedoch nicht nur die symbolische Fahne – vor allem aber die Erfahrungen, die sie mit der Ausrichtung dieses Hessentags sammeln konnte. Die Stadt Pfungstadt wünscht der Stadt Fritzlar alles Gute für den kommenden Hessentag im nächsten Jahr und eine mindestens genauso erfolgreiche Ausrichtung.

Bild: ©Manuel Gutjahr

Quelle: .brandcom Frankfurt GmbH