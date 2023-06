Bürgerinnen und Bürger sollen zukünftige Nutzung des Stadthauses mitgestalten – Workshop zur Erarbeitung von Ideen für das ehemalige Stadthaus Grafenstraße

Teilen

Nachdem die öffentliche Verwaltung aus dem Stadthaus ausgezogen ist, soll über die künftige Nutzung des Gebäudes in der Grafenstraße nachgedacht werden. Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Das Bundesprojekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren ermöglicht es uns, in einer Machbarkeitsstudie über eine reine Verwaltungsnutzung des ehemaligen Stadthauses hinaus zu denken. Es ist gut, dass wir für die Dauerausstellung des Verbandes Deutscher Sinti und Roma Landesverband Hessen zur Erinnerung an die Verbrechen an den Sinti und Roma einen guten und würdigen Platz gefunden haben, so dass sich auch daraus eine Notwendigkeit ergibt, weitere interessante Nutzungen zu finden. Unser Ziel ist es, ergänzende, innovative und attraktive Nachnutzungen aus verschiedensten Bereichen zu etablieren. Das ehemalige Stadthaus am Zugang zur Fußgängerzone kann so einen wichtigen Beitrag für eine lebendige Innenstadt leisten und zum Treffpunkt unserer Stadtgesellschaft werden.“

Der hervorgehobenen Bedeutung der Immobilie entsprechend hat die Stadt für die nachhaltige Entwicklung des Gebäudes eine spezifische Machbarkeitsstudie beauftragt. Diese wird von der CIMA Beratung + Management GmbH (cima) aus Lübeck erarbeitet, die bereits seit 35 Jahren bundesweit unabhängig in der Stadt-, City- und Immobilienentwicklung aktiv ist.

Einen wesentlichen Baustein der Machbarkeitsstudie stellt ein öffentlicher Workshop dar, zu dem alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Unter der Moderation der cima können sie ihre Ideen für die zukünftige Nutzung des Gebäudes benennen und sich aktiv mit ihren Beiträgen an der perspektivischen Entwicklung dieser Schlüsselimmobilie beteiligen. „Das ehemalige Stadthaus bietet mit seinen wunderbaren architektonischen Elementen aus den 50er Jahren die Chance, zu einem Highlight am Eingang der Fußgängerzone zu werden. Die gewonnenen Ideen und Anregungen werden in die Studie einfließen, um den vorhandenen Handlungsspielraum bestmöglich mit den Möglichkeiten, die das Gebäude bietet, in Einklang zu bringen“, erläutert Planungsdezernent Michael Kolmer.

Stattfinden wird der Workshop am Dienstag, 6. Juni 2023, um 18 Uhr im alten Bürger- und Ordnungsamt des Stadthauses an der Grafenstraße. Wer sich an der Gestaltung und der Diskussion um das Gebäude beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt