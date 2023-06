Hessentag 2023: Informationen für Besucherinnen und Besucher zur Sicherheit und Barrierefreiheit

Teilen

Für die Durchführung der Großveranstaltung Hessentag wurde gemeinsam mit den zuständigen Sicherheitsbehörden ein ausführliches Sicherheitskonzept entwickelt, um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher zu jedem Zeitpunkt gewährleisten zu können. Neben der gesamten Hessentagsorganisation und vielen hundert Ordnerinnen und Ordnern kümmern sich selbstverständlich die Polizei, die Feuerwehr und die Sanitäts- und Rettungsdienste um geordnete Abläufe. Bei der Umsetzung dieser Sicherheitslinien ist die Stadt Pfungstadt jedoch auf das Mitwirken der Besucherinnen und Besucher angewiesen. Es folgt ein Ausschnitt der Sicherheitsbestimmungen.

Vorsichtsregeln und Sicherheitshinweise

Aus Sicherheitsgründen herrscht auf dem gesamten Gelände ein Glasverbot. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, keine Glasflaschen mit auf das Gelände zu bringen. Zusätzliche Vorschriften für bestimmte Veranstaltungsflächen, wie der Sparkassen-Arena oder das Hessentags-Festzelt, sollten unbedingt geachtet werden.

Kinder sollten stets in Sichtweite bleiben, vor allem im Bereich der Modau. Sollte ein Kind in der Menge verloren gehen, hilft ein Kinderfundband. Dieses ist an allen Info-Points und Sanitätsdienststandorten erhältlich. Kinder, die Ihre Eltern suchen, werden am Fundort in Obhut genommen und in die Fürsorge der Sanitätsdienste übergeben.

Verkehrssicherheit

Trotz aller Bemühungen sind mögliche Stolperkanten oder andere Gefährdungen nicht auszuschließen. Ein großer Teil der Veranstaltung findet im öffentlichen Raum statt, weshalb Bordsteine, Stufen sowie Geländer Teil des Veranstaltungsgeländes werden. Es wird darum gebeten, Rücksicht aufeinander zu nehmen und darauf zu achten, nicht zu stolpern. Entsprechendes Schuhwerk wird empfohlen.

Wetterwarnungen

Die Wetterdienste überwachen kontinuierlich Veränderungen der Wetterlage. Wir weisen trotzdem im Voraus ausdrücklich darauf hin, bei Hitze an ausreichend Sonnenschutz und Kopfbedeckung zu denken sowie genügend Wasser zu trinken. Bei Sturm- und Blitzgefahr sollte stets Abstand von Bäumen genommen und im besten Fall ein PKW aufgesucht werden. Wenn der sichere Aufenthalt in einem Teil oder vielleicht sogar dem gesamten Hessentag nicht mehr möglich sein sollte, werden die zuständigen Stellen den Betrieb einstellen und die betroffenen Veranstaltungsbereiche räumen.

Notfallmeldungen

Im Falle eines medizinischen Notfalls, Brands oder kriminellen Vorfalls kann sich an den Ordnungsdienst oder jede andere Hilfsorganisation vor Ort gewandt werden. Alle Notfallmeldestellen sind im Besucherplan eingezeichnet, der vor Ort an zahlreichen Stellen aushängt.

Die Einsatzorganisationen sind außerdem über die bekannten Rufnummern 112, 110 sowie die Rufnummer der städtischen Polizei 06151 969-50020 zu erreichen.

Weitere Sicherheitsinformationen

Alle Informationen zur Sicherheit stehen online hier zur Verfügung. Weiterhin möchten wir auf die Hausordnung hinweisen. Diese sowie das Informationsblatt zur Kameraüberwachung stehen hier zum Download bereit.

Barrierefreiheit und Informationen für Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung finden auf dem Hessentag zahlreiche barrierefreie Angebote. Vor allem der Hol- und Begleitdienst „Holen-Bringen-Begleiten“ als gemeinschaftliches Angebot des „Aktion für behinderte Menschen“ e.V., der Polizei und der Bundeswehr stellt eine immense Unterstützung bei der Anreise und der Mobilität vor Ort dar. Der Fahrdienst ist vom 02. bis 10. Juni von 10 Uhr bis 22 Uhr verfügbar und am 11. Juni von 10 Uhr bis 13 Uhr. Der Dienst kann ganz einfach über die Nummer 01523 1218883 bestellt werden. Zusätzlich fährt täglich der Hessentags-Shuttle zwischen dem Festgelände Gambrinus (Haltestelle Neumühle an der Rheinstraße) und der Sparkassen-Arena (Haltestelle am östlichen Ende der Johannes-Wetzel-Straße), vorzugsweise für Menschen mit Gehbehinderung.

Weiterhin stehen an den Parkflächen für Menschen mit Behinderung am Festgelände Gambrinus und an der Sparkassen-Arena Helfer zur Verfügung. Alle Sanitätsstationen sind selbstverständlich mit rollstuhlgerechten Toiletten ausgestattet.

Es wird um Verständnis gebeten, dass ein paar der Angebote trotz aller Bemühungen aus Gründen der Umsetzbarkeit leider nicht barrierefrei angeboten oder gestaltet werden konnten.

Alle Informationen für Menschen mit Behinderung gibt es auf der Webseite in leichter Sprache → hier.

Quelle: .brandcom Frankfurt GmbH