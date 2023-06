Klinikum Darmstadt bietet seinen Mitarbeitenden Unterstützung in allen Lebenslagen Beratung und Coaching durch den PME Familienservice

Teilen

Das Leben ist voller Herausforderungen: Das Kind ist in der Trotzphase, hat Probleme in der Schule oder bekommt keinen Betreuungsplatz, die Eltern werden krank und pflegebedürftig, in der Partnerschaft ist es schwierig, man hat finanzielle Sorgen oder spürt einfach eine Überforderung. Die Belastungen jedes Einzelnen sind sehr unterschiedlich.

Nicht immer kommen wir mit diesen Herausforderungen gut alleine zurecht und wenn man berufstätig ist, kann diese Mehrfachbelastung häufig schwierig zu meistern sein. Gut, wenn dann Ansprechpartner*innen verfügbar sind, an die man sich wenden kann. Man findet diese nicht zwangsläufig im Familien- Freundes- oder Kollegen*innenkreis – vielleicht auch, weil man es nicht möchte, oder einen neutralen kompetenten Ansprechpartner braucht.

Vertraulichkeit und Fachkompetenz bietet der PME Familienservice, dessen Komplettangebot das Klinikum Darmstadt seinen Mitarbeitenden anbietet. Neben einer Hotline, die 24 Stunden an sieben Tagen Hilfe in akuten Krisensituationen bietet, gibt es Beratungen in Fragen der Kinderbetreuung, von pflegenden Angehörigen, Coaching für alle Lebenslagen sowie Führungskräfteberatung.

„Damit stellen wir auch unseren Führungskräften, einen kompetenten Partner für unsere Mitarbeitenden zur Seite, der sich zudem rund um die Uhr um unsere Mitarbeitenden kümmert“, erläutert Grit Kraushaar, Personalleiterin am Klinikum Darmstadt.

„Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Mitarbeitenden mit den PME Familienservice eine zusätzliche Unterstützung in allen Lebenslagen anbieten zu können. Die Berater*innen stehen den Mitarbeitenden rund um die Uhr kostenfrei zur Verfügung und es findet sich für jede Thematik ein speziell ausgebildeter Experte. Auch das Seminarangebot ist sehr vielfältig – ich habe selbst schon an einem teilgenommen und fand das Format sehr interessant und ansprechend“, sagt Arbeitspsychologin Iris Sahitolli.

„Ich hatte Fragen zur Pflegezeit, da meine Eltern Pflegegrad 3 und 4 haben und ich sie versorgen möchte“, erzählt Dr. Christine Hidas, die das PME-Beratungsangebot genutzt hat. „Mir wurde sehr geholfen und viele Fragen, die ich hatte, geklärt. Man macht einen Telefontermin aus und hat dann auch eine*n feste*n Ansprechpartner*in. Es ist sehr professionell und gleichzeitig sehr persönlich. Man muss wirklich keine Hemmungen haben dort anzurufen.“ Alle Beratungen sind vertraulich.

Aber auch präventiv und informativ wird einiges angeboten. Online-Kurse beispielsweise zu den Themen: Was ist eine Vorsorgevollmacht?, Selbstfürsorge, Finanzangelegenheiten und vielem mehr, können im Alltag helfen. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Informationsangebot im dazugehörigen Online-Portal.

Der PME Familienservice wurde 1991 gegründet und mehr als 2000 Mitarbeitenden kümmern sich um die Anfragen von Beschäftigten von mehr als 1400 Arbeitgebern. Der PME Familienservice ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Tschechien vertreten.

Quelle & Bild: Klinikum Darmstadt GmbH