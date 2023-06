„Der Weg der Sinti und Roma“ – Ausstellung am Fachbereich Soziale Arbeit

Teilen

Gemeinsam mit dem Landesverband Hessen des Verbandes deutscher Sinti und Roma präsentiert die Hochschule Darmstadt (h_da) die Ausstellung „Der Weg der Sinti und Roma“ am Fachbereich Soziale Arbeit (Adelungstraße 51, Gebäude E 10, in den Gebäudefluren). Die Ausstellung kann bis einschließlich Freitag, 14.07., montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18 Uhr von der interessierten Öffentlichkeit besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung „Der Weg der Sinti und Roma – Wie ‚Zigeuner‘-Bilder und Vorurteile einen Völkermord möglich machen können“ präsentiert auf 37 Tafeln verschiedene Aspekte der Geschichte von Sinti und Roma seit dem 15. Jahrhundert in Europa. Thematisiert werden einerseits Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung sowie Vorurteile und ihre Wirkung und Folgen für Sinti und Roma. Andererseits sind Traditionen im Blick, die Sinti und Roma in die deutsche und europäische Kultur eingebracht haben sowie die Bürgerrechtsarbeit, um innerhalb Europas als selbständige Gruppe und nationale Minderheit anerkannt zu werden.

Entwickelt wurde die Ausstellung vom Landesverband Hessen des Verbandes deutscher Sinti und Roma, der sie nach einer Station in Frankfurt nun in Darmstadt zeigt.

Hier finden sich → ausführliche Infos zur Ausstellung und zum Begleitprogramm.

Die Ausstellung kann bis einschließlich Freitag, 14.07.23, montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18 Uhr von der interessierten Öffentlichkeit besucht werden. Ort: Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt (h_da), Adelungstraße 51, Gebäude E 10, in den Fluren im Hochparterre und im 1. und 2. Obergeschoss. Audio-Guides zur Ausstellung, darunter sechs Geräte mit Gebärdensprache, können in der Fachbereichsbibliothek im Hochparterre gegen Vorlage eines Ausweisdokuments ausgeliehen werden.

Quelle & Bild: Hochschule Darmstadt