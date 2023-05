Wissenschaftsstadt Darmstadt fasst Aufstellungsbeschluss für Neubauprojekt an der Heinrichstraße / Ecke Nieder-Ramstädter Straße

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2023 einen Aufstellungsbeschluss für ein Neubauprojekt an der Heinrichstraße/Ecke Nieder-Ramstädter Straße gefasst. Dies ist der erste Schritt zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für die Realisierung der geplanten Bebauung. Im Anschluss wird diese Vorlage des Magistrats der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

„Mit dem Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan startet das formelle Verfahren zur Schaffung von Planungsrecht für weiteren dringend erforderlichen innerstädtischen Wohnraum sowie für einen Lebensmittelmarkt zur Nahversorgung der umgebenden Bewohnerschaft an der Heinrichstraße/Ecke Nieder-Ramstädter Straße. Dabei werden die städtischen Zielsetzungen zum Klimaschutz und zur sozialgerechten Bodennutzung vertraglich gesichert“, so Planungs- und Umweltdezernent Michael Kolmer.

„Durch das Neubauvorhaben wird die stadträumlich exponierte Lage neu geordnet, eine städtebaulich dringend erforderliche Aufwertung erreicht und die vorhandenen Grünstrukturen sinnvoll weitergeführt. Das Vorhaben wird den stadtgestalterischen Ansprüchen und den Qualitätsanforderungen an diesem Standort gerecht und leistet einen wichtigen Beitrag zur ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Stadtentwicklung“, ergänzt Kolmer. „Durch die zentrale Lage zwischen Woogsviertel, Paulusviertel und Innenstadt entsteht hier ein sehr gutes Angebot zur wohnungsnahen Versorgung der umliegenden Quartiere.“

Auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Areal südöstlich des Kreuzungsbereichs von Heinrichstraße und Nieder-Ramstädter Straße sollen zusätzlich zu der bereits zulässigen Wohnfläche 22 weitere Wohneinheiten entstehen, davon 10 im geförderten Wohnungsbau. Insgesamt sollen 37 Wohneinheiten realisiert werden. Die erforderlichen Stellplätze werden in einer Tiefgarage untergebracht. Im Erdgeschoss ist ein Lebensmittel-Nahversorger mit etwa 800 Quadratmeter Verkaufsfläche vorgesehen.

Mit dem Bebauungskonzept, das ausschließlich auf privaten Grundstücken umgesetzt werden soll, wird die Ecklage des Areals mit einem sechs- bis siebengeschossigen Punkthaus betont und eine „grüne Fuge“ zur Blockrandbebauung in der Heinrichstraße geschaffen. Dadurch soll das Grün der parkähnlichen Anlage „Am Tierbrunnen“ und des vegetationsreichen Alten Darmstädter Friedhofs bis an den Kreuzungsbereich der Hauptverkehrsachsen fortgesetzt werden. Mit weiteren Begrünungsmaßnahmen auf den Dachflächen und Fassaden werden klimatische und gestalterische Ziele verfolgt. Zusätzlich soll die intensive Begrünung der nicht überbauten Teile des Erdgeschosses eine qualitativ hochwertige Freifläche für die Wohnnutzung in den oberen Geschossen bilden.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wird ein zweistufiges Beteiligungsverfahren durchgeführt, um die Anregungen der Bürgerschaft und der Fachstellen umfassend einzubinden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt