Gernsheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag (27.05.23), gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 64jähriger Gernsheimer mit seinem Motorrad mit Beiwagen die K203, Gemarkung Gernsheim in Fahrtrichtung B44. In einer Rechtskurve kam das Gespann aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo es mit einem Pkw zusammenstieß, welcher von einer 72jährigen Frau aus Bensheim gesteuert wurde.

Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer, seine Maschine geriet in Vollbrand. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Unfallhergang wird durch einen Gutachter geklärt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die K203 auf dem Streckenstück Abzweig Gernsheim bis Kreisverkehr Maria-Einsiedel für ca. 3 Std. gesperrt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 EURO.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen