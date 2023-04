ENTEGA schließt Mathildenhöhe ans Glasfasernetz an

Teilen

Der Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger ENTEGA setzt den Ausbau seines Glasfasernetzes planmäßig um und schließt jetzt auch die Mathildenhöhe in Darmstadt an. Angebunden werden 323 Gebäude für bis zu rund 2.200 Privat- und 250 Geschäftskunden. Es werden Glasfaserkabel mit einer Länge von über 8,5 Kilometern verlegt. ENTEGA hat das Ziel, sein Glasfasernetz in Darmstadt bis 2029 großflächig auszubauen. Dafür investiert das Unternehmen nach aktueller Planung rund 65 Millionen Euro.

Die Glasfasern auf der Mathildenhöhe werden von einer regionalen Technikzentrale auf dem Darmstädter Mercksplatz mit Lichtsignalen belegt. Eine regionale Technikzentrale oder Point of Prescence ist das Herzstück des schnellen Glasfasernetzes, weil sie die Schnittstelle zwischen einem überregionalen Glasfasernetz und dem neuen Netz für den Kundenanschluss ist.

Unter dem Motto „Gemeinsam für Südhessen: Zukunftsprojekt Glasfaser“ unterstützt ENTEGA mit seinen Investitionen die Gigabitstrategie des Landes Hessens, um eine möglichst flächendeckende Versorgung der Städte und Gemeinden in der Region mit der digitalen Glasfasertechnologie zu erreichen. ENTEGA plant für Südhessen Investitionen in Höhe von rund 265 Millionen Euro.

Die moderne Übertragungstechnologie ermöglicht wesentlich höhere Bandbreiten als eine Versorgung mit Kupferkabeln. Mit den reinen Glasfaseranschlüssen sind Datenübertragungen von bis zu 1000 Mbit/s möglich. Die Nutzer der Glasfasertechnologie können deshalb zum Beispiel Downloads dreimal schneller durchführen.

Die Erschließung der Mathildenhöhe startete am Donnerstag, 27. April 2023, mit einem symbolischen Spatenstich, den die Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Prof. Dr. Kristina Sinemus, Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch und Dr. Marie-Luise Wolff, Vorsitzende des Vorstandes von ENTEGA, vollzogen.

Die ENTEGA-Vorstandsvorsitzende, Dr. Marie-Luise Wolff, sagte: „Schnelles Internet in Darmstadt und den umliegenden Landkreisen ist ein ganz wesentlicher Faktor für unsere Zukunftsstrategie einer modernen Daseinsvorsorge und digitalen Infrastruktur. Denn der Bandbreitenbedarf und das Datenvolumen verdoppeln sich im Schnitt alle zwei bis drei Jahre. Mit unseren Glasfaserkabeln sind die Kunden gut für die Zukunft gerüstet, weil diese Technologie auch künftige Bandbreiten realisieren kann.“

„Glasfaseranbindungen werden mit der gleichen Selbstverständlichkeit benötigt wie ein Wasser- oder Stromanschluss. Daher bedanke ich mich, dass die ENTEGA mit zu den tatkräftigen Unterstützern unseres Glasfaserpakts zählt, mit dem wir den Ausbau weiter forcieren wollen, um bis 2030 in Hessen flächendeckend Glasfaser zu haben. Dieses Projekt trägt einen wesentlichen Teil zur Erreichung des Ausbauziels bei. Glasfasernetze sind zudem wesentlich energieeffizienter als Kupfernetze“, sagte Ministerin Kristina Sinemus.

Oberbürgermeister und ENTEGA-Aufsichtsratsvorsitzender Jochen Partsch sagte: „Die Digitalisierung kann wesentlich dazu beitragen, die zukünftigen Schlüsselprobleme urbaner Räume wie Mobilitätswende, Klimaneutralität und Teilhabe im Sinne der Menschen zu lösen. Der heutige Spatenstich des Glasfaserausbaus auf der Mathildenhöhe ist für den Digitalisierungsprozess in unserer Stadt ein weiterer Mosaikstein. Der Spatenstich unterstreicht zudem, dass die Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt eine Vorzeigestadt ist.“

ENTEGA informiert die Haushalte auf der Mathildenhöhe ab Mitte Juni schriftlich über den Ausbau des Glasfasernetzes. Wer im Zeitraum vom 19. Juni bis zum 31. August 2023 einen Glasfasertarif abschließt, erhält einen kostenfreien Hausanschluss im Wert von 990 Euro. Weitergehende Informationen zum Glasfaserausbau in der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt und in den umliegenden Landkreisen erhalten Interessierte unter www.entega.de/glasfaserausbau.

Quelle & Bilder: ENTEGA AG