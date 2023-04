Programm für den 60. Hessentag in Pfungstadt vorgestellt

Teilen

Der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer, hat am Donnerstag (27.04.23) gemeinsam mit dem Pfungstädter Bürgermeister Patrick Koch das Programm für den 60. Hessentag vorgestellt. „Vom 2. bis 11. Juni 2023 wird Pfungstadt die heimliche Hauptstadt Hessens werden. Die Besucherinnen und Besucher des Hessentages erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das so vielfältig ist wie unser Land“, sagten der Chef der Staatskanzlei und der Pfungstädter Bürgermeister. Sie ergänzten: „Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause ist es wieder eine außerordentlich große Freude, dass Deutschlands größtes Landesfest wieder stattfinden kann. Unser Dank gebührt vor allem den vielen Helferinnen und Helfer, die den Hessentag erst möglich machen. Es wird für alle ein tolles Fest werden.“

Rund 1.000 Programmpunkte wird es beim diesjährigen Hessentag geben. Zum ersten Mal sind diese ausschließlich in digitaler Form, nämlich über eine Web-App, verfügbar. „Der Hessentag ist ein Fest für alle und soll auch die Vielfalt unseres Landes zum Ausdruck bringen. Wir bieten allen gesellschaftlichen Bereichen eine Bühne: Traditionell treffen sich auf unserem Landesfest die Hessischen Landfrauen und der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen. Es wird Podiumsgespräche und Foren geben, die zum Mitdiskutieren einladen. Die Hessische Landesregierung wird ebenfalls auf dem Hessentag tagen. Und natürlich wird es auf den vielen Aktionsbühnen wieder ein buntes kulturelles Programm geben“, so der Staatsminister und der Bürgermeister.

Mit dem „Treffpunkt Hessen“, vormals als Landesausstellung bekannt, wird es ein weiteres neues Format auf dem Hessentag geben. Am Pfungstädter Gambrinusviertel wird sich das Land Hessen gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Organisationen präsentieren. „Nicht nur auf dem Hessentag, sondern auch in vielen Bereichen gilt: Das Ehrenamt ist unverzichtbar für uns, die vielen helfenden Hände leben Nächstenliebe und Solidarität in unserer Gesellschaft. Beim Treffpunkt Hessen können sich die Menschen über die Arbeit der Hessischen Landesregierung, die vielen unterschiedlichen Landesbehörden und das breite ehrenamtliche Engagement gleichermaßen informieren. Das ist gelebtes Miteinander“, sagte der Chef der Staatskanzlei.

Darüber hinaus wird es wieder die Sonderschau „Natur auf der Spur“ geben, die mit 65 Ausstellern und Direktvermarktern Wissenswertes über die natürlichen Lebensgrundlagen und über heimische Produkte aus Hessen bereithält. „Die Sonderschau ‚Natur auf der Spur‘ ist auf dem Hessentag nicht wegzudenken und ein echter Publikumsmagnet. Die Heimat wird hier erfahrbar“, erläuterte der Staatsminister.

Der Merck Fit & Fun Park bietet zudem für Kinder und Jugendliche eine Erlebniswelt der besonderen Art. Hier kann man sportliche Aktivitäten ausprobieren, kreativ werden und sogar forschen. Darüber hinaus gibt es eine Märchen- und Geschichtenwelt, die teilweise von Kinderbuchautorinnen und –autoren selbst vorgelesen werden.

Abwechslungsreiche Unterhaltung bieten auch die Rundfunk- und Fernsehübertragungen aus dem hr-Treff und die vielen Konzerte, Wettbewerbe und Shows. Abends locken die große Open Air-Bühne der Hessentags-Arena und das Festzelt Tausende von Musikbegeisterten an.

Die Web-App und das komplette Programm finden Sie → hier.

Quelle: .brandcom Frankfurt GmbH