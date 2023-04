Oberbürgermeister Jochen Partsch unterzeichnet Offenen Brief ‚Unsere Generation – unser Job!‘ mit einem dringenden Appell zu mehr Anstrengungen bei der Erreichung der Klimaziele

Teilen

Oberbürgermeister Jochen Partsch hat in dieser Woche als einer der Erstunterzeichner den Offenen Brief ‚Unsere Generation – unser Job: Aufruf zur gemeinsamen Generationenverantwortung!‘ unterzeichnet. Der Brief richtet sich mit einem nachdrücklichen Appell zu einer gemeinsamen, parteiübergreifenden historischen Leistung für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit an Bundeskanzler, Abgeordnete und Konzernvorstände und soll eine schnelle und wirkungsvolle Antwort auf die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zu Klimafragen, aber auch zum IPCC-Bericht geben. Der Brief enthält das Bekenntnis zur Verantwortung dieser Generation und fordert alle politischen und gesellschaftlichen Institutionen zu einem schnellen, wirksamen und parteiübergreifenden Handeln auf. Den kompletten Brief im Wortlaut gibt es auf: https://innn.it/UNSEREGENERATIONUNSERJOB.

„Die Klimakatastrophe ist die globale Herausforderung unserer Zeit“, erklärt OB Partsch. „Wir alle haben in den letzten Jahren drastisch vor Augen geführt bekommen, was dies in der Realität bedeutet: Dürren, Überflutungen, Brände, Hungersnöte und klimaverursachte Migration. Uns bleibt verschwindend wenig Zeit, um Klima und Ökosysteme wieder zu stabilisieren, Kipppunkte zu verhindern und den globalen Verlust unserer Kontrolle über die menschengemachte Klimakrise zu vermeiden. Wir alle gehören zur letzten Generation, die die furchtbaren Konsequenzen aufhalten kann, die uns drohen. Es ist unsere gemeinsame Pflicht jetzt umgehend zu handeln. Je länger wir zögern, desto drastischer sind die Auswirkungen unseres Abwartens für uns und kommende Generationen. Wir brauchen daher sofort eine umfassende, zügig umgesetzte Klimapolitik. Dafür setze ich mich neben all unseren Bemühungen auf kommunaler Ebene mit meiner Unterschrift unter diesem wichtigen und notwendigen Brief persönlich ein.“

Zu den Erstunterzeichnern des Offenen Briefs gehören neben OB Partsch auch der Hannoveraner OB Belit Onay, der Konstanzer OB Uli Burchardt sowie weitere Politikerinnen und Politiker wie Ruprecht Polenz (CDU), Hans-Josef Fell, Katja Dörner (Grüne), Klaus Mindrup (SPD) und Lorenz Gösta Beutin (Linke), Intellektuelle wie Sarah Wiener, Konstantin Wecker und Hannes Jaenicke, NGO-Vertreterinnen und Vertretern wie Kai Niebert, Jürgen Resch und Silke Stremlau, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Wolfgang Lucht, Claudia Kemfert, Maja Göpel und Volker Quaschning und Religionsvertreter wie Aiman A. Mazyek, Jörg Alt und Frank Hensel.

Über die Initiative zu diesem Offenen Brief:

Die Initiative zu diesem Offenen Brief ist in dem Strategienetzwerk Klima entstanden, einem Zusammenschluss von mittlerweile über 70 Strateginnen und Strategen aus Klima-NGOs wie GermanZero, KlimaUnion, Brand New Bundestag u.a. sowie Klimabewegungen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion und Psychologists for Future. Vereint in dem Anliegen, mehr Paris-konforme Klimapolitik voranzubringen, entstand der Wunsch, der Dringlichkeit von Klimaprotesten, wie sie u.a. durch die Letzte Generation vorangetrieben werden, angesichts der realen politischen Entwicklungen gesellschafts- und parteiübergreifend mehr Rückhalt zu verleihen und die gemeinsame Generationenverantwortung in den Vordergrund zu rücken. Innerhalb weniger Tage sind nach der Veröffentlichung des neuen IPCC-Berichts und dem Schleifen des Klimaschutzgesetzes mehrere Hundert Unterschriften eingegangen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt