Bad König: Taxifahrer attackiert – Polizei sucht Zeugen

Ein 56 Jahre alter Taxifahrer beförderte am Montagmittag (27.03.23), gegen 12.40 Uhr, eine junge Frau vom Höchster Bahnhof zu einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße in Bad König. Dort angekommen stieg die Frau aus dem Fahrzeug aus und sagte, dass ihr Bekannter gleich komme und die Rechnung begleichen werde.

Nach wenigen Minuten wurde der Taxifahrer dann unvermittelt, noch auf dem Fahrersitz seines Taxis befindlich, von zwei unbekannten Männern mit Faustschlägen gegen den Kopf angegriffen und beleidigt. Der 56-Jährige zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu. Er startete geistesgegenwärtig den Motor seines Fahrzeugs und fuhr davon, um der Attacke zu entkommen. Die Taxirechnung wurde nicht beglichen.

Zur Personenbeschreibung der beiden Angreifer ist lediglich bekannt, dass sie vermutlich zwischen 20 und 25 Jahre alt waren und einer von ihnen eine Basecap trug. Laut dem Taxifahrer hatten die beiden Männer ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Erbach haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06062/9530.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen