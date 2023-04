Grüner Hingucker: Alsbach-Hähnlein weiht gemeinsam mit HEAG mobilo die erste „grüne Haltestelle“ im Landkreis ein

Teilen

Dass Haltestellen mehr bieten können als einen zweckmäßigen Unterstand, stellt die HEAG mobilo am Freitagvormittag (31.03.23) gemeinsam mit der Gemeinde Alsbach-Hähnlein unter Beweis: Bürgermeister Sebastian Bubenzer und HEAG mobilo-Geschäftsführerin Ann-Kristina Natus weihen die erste „grüne Haltestelle“ im Landkreis Darmstadt-Dieburg ein. Sie ist damit das jüngste Pilotprojekt, nachdem im vergangenen Jahr an der Darmstädter Haltestelle „Merck-Stadion“ der Auftakt für diese umweltfreundliche Initiative gefeiert wurde.

Die Bepflanzung der Haltestelle „Beuneweg“ besteht dabei aus drei Teilbegrünungen: Neben der Konstruktion am Fahrgastunterstand, die im Mai finalisiert wird, sind am Fahrradunterstand und an der Seitenwand des Gleichrichterunterwerks Pflanzgefäße installiert. Die Pflanzen, die gut an die klimatischen Rahmenbedingungen angepasst sind und aus regionaler Produktion stammen, wurden mit Hilfe der Weiterstädter Biologin Eva Distler ausgesucht.

„Wir alle wissen, dass es sich bei Klimaschutz und Biodiversität nicht um einen Trend handelt, der sich in einigen Jahren buchstäblich wieder in Luft auflöst. Den verantwortungsbewussten Umgang mit Nachhaltigkeit möchten wir deshalb immer wieder in kleinen und großen Projekten als „Spotlights mit Signalwirkung“ deutlich machen“, so Bubenzer.

HEAG mobilo-Geschäftsführerin Ann-Kristina Natus ergänzt: „Mit unseren beiden Pilotprojekten in Darmstadt und Alsbach-Hähnlein wollen wir die Biodiversität entlang unserer Straßenbahnstrecke weiter fördern und mittelfristig für ein gesünderes Klima in Stadt und Landkreis sorgen“.

Bürgermeister Sebastian Bubenzer verspricht zudem, dass sich der gemeinsam mit Zwingenberg betriebene Zweckverband Kommunale Dienste (ZKD) künftig um die Pflege der ersten „grünen Haltestelle“ in Alsbach-Hähnlein kümmern werde.

Quelle & Bilder: HEAG mobilo GmbH