Linien 8N und BE2: Haltestellenänderungen in Bickenbach

BICKENBACH – Wegen Kanalarbeiten in Bickenbach fährt die Linie BE2 in beiden Fahrtrichtungen sowie die Linie 8N in Fahrtrichtung Hähnlein von Montag (3. April) bis einschließlich Freitag (21. April 2023) eine Umleitung.

Die Haltestelle „Beuneweg“ entfällt, ersatzweise wird die Haltestelle „Ortsmitte“ angefahren. Die Haltestelle „Berliner Straße“ entfällt in dieser Zeit ersatzlos.