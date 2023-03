Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zu Ferienspielen in den Osterferien 2023

Teilen

Der Frühling kommt und die Osterferien 2023 stehen vor der Tür. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt daher ab der kommenden Woche Darmstädter Kinder wieder zu den Ferienspielen ein: „Damit keine Langeweile aufkommen kann, gibt es in den Osterferien in Darmstadt viele Angebote, bei denen Spiel, Sport, Spaß und Action im Mittelpunkt stehen. Nutzt die Gelegenheit und trefft Euch dort mit euren Freundinnen und Freunden oder lernt neue Leute kennen“, lädt Bürgermeisterin Barbara Akdeniz alle ein.

Ein Highlight in diesen Osterferien ist die Oster-Uni im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels. Aufgrund der kurzen Herbstferien wurde die Uni kurzerhand in die Osterferien verlegt und so können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits im Frühling das Studierendenleben erproben und dort ihr „Diplom“ machen.

„Das ist aber lange nicht alles“, betont Akdeniz. „Es gibt in den Osterferien Ferienspiele, Ausflüge und Tagesangebote wie Roboter programmieren oder lernen, wie so ein ‚hipper‘ Podcast funktioniert, beides in der Volkshochschule und noch viel mehr Werkeln, Technik und Umgang mit Medien. Natürlich auch Naturangebote für die, die das Abenteuer in Wald, Wiese oder mit Tieren suchen. Mein Dank gilt all denjenigen, die dieses tolle Programm wieder möglich gemacht haben“, freut sich Akdeniz.

Auch alle Kinder- und Jugendhäuser bieten Ferienangebote an. Hier finden auch Unentschlossene ihr passendes Ferienangebot. Die Ferienangebote können direkt bei den einzelnen Häusern erfragt werden und sind über Aushänge und häufig auch in den Sozialen Medien einsehbar.

Weitere Informationen über die Freizeiten und Ferienangebote in der Wissenschaftsstadt Darmstadt finden sich in der Online-Broschüre „Aktive Ferien – Da mach ich mit!“, hinterlegt auf den folgenden Internetseiten der Kinder- und Jugendförderung:

https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/soziales-und-gesellschaft/kinder-und-jugendliche und https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/soziales-und-gesellschaft/kinder-und-jugendliche/freizeiten-/-aktive-ferien-/-internat-begegnungen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt