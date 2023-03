Magistrat nimmt Waldzustandsbericht 2022 zur Kenntnis

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat in seiner Sitzung am Mittwoch (29.03.23) den Waldzustandsbericht 2022 zur Kenntnis genommen. Es ist der bereits dritte Bericht zum Waldzustand, der als Teilergebnis des Runden Tisches Wald, eine dauerhafte Dokumentation des Waldzustandes sicherstellen soll und liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines widerstandsfähigen und klimaangepassten Stadtwaldes.

„Der Waldzustandsbericht gehört zur grundlegenden Analyse unseres West- und Ostwaldes und liefert differenzierte Erkenntnisse, welche im weiteren Prozess ermöglichen, die richtigen Maßnahmen zum Schutz des Ökosystems Wald ergreifen zu können“, erläutert Umweltdezernent Michael Kolmer. „Die Stichproben wurden, wie in den vergangenen beiden Jahren, zwischen Mitte Juli und Mitte August 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse sind wiederholt nicht überraschend und zeigen weiterhin die schwierige Situation in Folge des Klimawandels, so Kolmer. „Insbesondere im Westwald ist der Waldzustand nach dem 4. Trockenjahr innerhalb der letzten 5 Jahre überaus kritisch.“

Die Waldschäden im Darmstädter Stadtwald sind im Jahr 2022 infolge der langanhaltenden sommerlichen Trockenheit und außergewöhnlichen Hitze nochmals angestiegen. Derzeit sind mehr als zwei Drittel aller Bäume deutlich geschädigt. Knapp ein Viertel der Bäume gelten als stark geschädigt beziehungsweise sind bereits abgestorben. Vermehrte Schäden wurden dabei auch an jüngeren Bäumen mit geringer Durchwurzelungstiefe festgestellt. Nach den Trockenjahren 2018 bis 2020 stiegen somit die Waldschäden deutlich an. Zudem führte eine erhöhte Fruktifikation sowie in Eichen-Laubwäldern ein stärkerer Befall durch blattfressende Schmetterlingsraupen zu einer zusätzlichen Belastung der Bäume.

Zur Walderhaltung soll eine Bestandsstruktur mit möglichst viel Beschattung des Waldbodens erzielt werden. Stark geschädigte Bäume und Dürrständer werden nicht entnommen, sondern bleiben in den Wäldern stehen. Neben einer Beschattung soll die im Bestand verbleibende Biomasse langfristig für eine Verbesserung der Böden, insbesondere für eine bessere Wasserspeicherfunktion, sorgen. Durch gezielte Maßnahmen werden klimaangepasste Baumarten, wie zum Beispiel die Eiche, geschützt und in ihrer Entwicklung gefördert.

„Die Waldzustandserhebung 2022 dokumentiert die aktuellen Waldschäden und beschreibt die zeitliche und räumliche Entwicklung der Wälder im Stadtwald Darmstadt. Langfristig betrachtet ist es sehr wichtig, ein detailliertes, kontinuierliches Monitoring der Wälder durch die jährlichen Waldzustandsberichte vorzunehmen, um daraus geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Walderhaltung ableiten zu können. Die gewonnenen Daten können dabei, neben der reinen Dokumentation, gleichzeitig auch zur Bewertung und Anpassung eingeleiteter Maßnahmen genutzt werden. Dies ist ein wichtiger und relevanter Baustein für die tägliche Arbeit unserer Forstwirte im Stadtwald“, so Kolmer abschließend.

Der 3. Waldzustandsbericht wird nun den parlamentarischen Fachausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorgelegt und anschließend auf der Homepage der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt