Hochschule Darmstadt: Prof. Dr. Matthias Vieth ist neuer Vizepräsident für Studium, Lehre und studentische Angelegenheiten

Mit großer Mehrheit wurde Prof. Dr. Matthias Vieth (59) vom Senat der Hochschule Darmstadt (h_da) zum neuen Vizepräsidenten für Studium, Lehre und studentische Angelegenheiten gewählt. Auf Vieth entfielen 24 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen. Seine erste, dreijährige Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2023. Er folgt auf Prof. Dr. Manfred Loch, der das Amt von 2015-2022 innehatte und inzwischen im Ruhestand ist. Interimsmäßig wird das Ressort Studium, Lehre und studentische Angelegenheiten seither von Dr. Tanja Münch geleitet.

Prof. Dr. Matthias Vieth ist seit 2016 Professor für Betriebswirtschaftslehre am Fachbereich Wirtschaft der h_da und leitet aktuell den Bachelorstudiengang BWL. Noch während seiner Promotion in Betriebswirtschaftslehre an der Frankfurter Goethe-Universität, die er 1997 erfolgreich abschloss, begann er seine berufliche Karriere bei der Siemens AG. Dort war er mehr als zehn Jahre in nationalen und internationalen Leitungspositionen tätig. Zunächst im strategischen Einkauf, später im Controlling, Qualitäts-, Projekt-, Prozess- und Risikomanagement sowie im Arbeits- und Umweltschutzmanagement. Ab 2008 optimierte er als freiberuflicher Unternehmensberater das Änderungs-, Projekt-, Prozess- und Risikomanagement von Industriekunden.

An der h_da engagiert sich Prof. Dr. Matthias Vieth seit Jahren, speziell auch in der Corona-Pandemie, für das Fortkommen der Studierenden. So setzte er sich in der Hochphase der Pandemie dafür ein, dass Studierende ihre für das Studium benötigten Praktika bei Unternehmen absolvieren können. Neben zahlreichen Lehrveranstaltungen in Wirtschaftsinformatik, Personal-, Prozess- und Projektmanagement, Beschaffung und Logistik sowie Entrepreneurship und dem hochschulübergreifenden Projektmanagement-Zertifikat HZPM initiierte er drei Digitalisierungsprojekte an der Hochschule: Den Studierendenkompass als Plattform für Studierende zur Optimierung der Studiengangwahl, das Personalplanungstool „PERPLAN light“ für die Lehre und Verwaltung sowie den realen wie virtuellen Innovationsraum „Innovator’s Space“, in dem studentische Gründungsprojekte entwickelt und präsentiert werden können.

„Das vernetzte, interdisziplinäre Miteinander in Studium und Lehre möchte ich gerne weiter fördern. Unsere Studierenden praktizieren somit bereits im Studium moderne Arbeitsweisen“, sagt Prof. Dr. Matthias Vieth. „Sie sollen zudem von unserem Netzwerk als Teil der European University of Technology profitieren und künftig noch einfacher grenzüberschreitend studieren können. Schließlich ist es mir wichtig, dass die h_da mit Angeboten wie Zertifikatskursen noch einmal attraktiver für Menschen wird, die bereits im Berufsleben stehen.“

Prof. Dr. Arnd Steinmetz, Präsident der Hochschule Darmstadt: „Ich gratuliere Prof. Dr. Matthias Vieth zu seiner Wahl, mit der der Generationenwechsel in unserem Präsidium abgeschlossen ist. Als Team möchten wir dazu beitragen, dass unsere Studierenden auch künftig anwendungs- und praxisorientiert studieren können und dies in einem zunehmend europäischen Umfeld. Prof. Dr. Manfred Loch und Dr. Tanja Münch danke ich für deren engagierte und erfolgreiche Arbeit in bewegten Jahren.“

Bild: h_da / Samira Schulz

Quelle: Hochschule Darmstadt