Schlaues Wasser Darmstadt: Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche zum Weltwassertag

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt, mit ihren Partnern Digitalstadt Darmstadt und HEAG, fördern mit dem Projekt „Schlaues Wasser Darmstadt“ den ressourcenschonenden Umgang mit Wasser und machen dieses wichtige Element in der Stadt erlebbar. Wie wertvoll Wasser ist, hebt auch die UN-Water hervor, die bereits 1993 den Weltwassertag am 22. März ins Leben gerufen hat. Jährlich unterstützt sie besondere Aktionen, die auf die Ressource Wasser aufmerksam machen.

Den Weltwassertag nutzt auch Darmstadt, um einen Fokus auf das Projekt „Schlaues Wasser“ zu legen und ruft zum Fotowettbewerb „Fotografiere deinen liebsten Wasserort in Darmstadt“ auf. Dieser richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren.

„Wir wollen gerade die heranwachsende Generation für Wasserthemen in der Stadt gewinnen und begeistern. Der Fotowettbewerb bietet hierzu eine gute Möglichkeit und führt die Kinder sowie Jugendlichen spielerisch an das Thema heran. Inhaltlich sind der Kreativität und den Motiven keine Grenzen gesetzt: Das heißt: alle Arten von Wasser oder Gewässer können fotografiert werden – von einer Pfütze, über einen Brunnen oder Bach bis hin zum See – im Weitwinkel oder Macrobereich, alles ist erlaubt.

Hierbei liegt immer der Fokus auf der Ressource Wasser im Stadtbild Darmstadts. Wir sind schon jetzt sehr gespannt darauf, wie Wasser in Darmstadt von den Kindern und Jugendlichen wahrgenommen wird“, sagt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Wichtig ist, dass Stellen oder Orte fotografiert werden – andere Personen, Freundinnen und Freunde oder Eltern sollten auf dem Foto nicht erkennbar sein. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Website https://smartwater.darmstadt.de ebenso nachzulesen wie weitere Informationen zum Wettbewerb.

Zu gewinnen gibt es zwei Stunden mit zehn Freundinnen und Freunden im Wasserparcour Nordbad Darmstadt, der den Gewinnerinnen und Gewinnern unter Aufsicht des DLRGs exklusiv zur Verfügung steht. Die weiteren Preise sind ein Fotografierkurs im Zoo Vivarium, ein Experimentierset zum Thema Wasser und Trinkflaschen aus Metall.

Ab jetzt bis zum 12. April 2023 ist Zeit, den Lieblingsort zu fotografieren und das Bild per E-Mail einzureichen an: schlaues.wasser@digitalstadt-darmstadt.de.

Eine Auswahl der eingereichten Bilder wird anschließend auf der Website https://smartwater.darmstadt.de veröffentlicht.

Hintergrund

Schlaues Wasser Darmstadt – Smart City Projekte für eine integrierte Stadtentwicklung und Klimaresilienz wird im Kontext der Förderlinie „Smart Cities made in Germany“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen umgesetzt. Ziel ist, in Darmstadt mithilfe digitaler und smarter Anwendungen klimaresiliente Strukturen aufzubauen. Vor dem Hintergrund zunehmender Dürreperioden und Starkregenereignissen liegt dabei der Schwerpunkt auf dem Thema „Wasser in der Stadt“. Das Projekt verfolgt den Anspruch ganzheitlich, kollaborativ und sozialverträglich ausgestaltet zu sein. Damit unterstützt es die integrierte Stadtentwicklung und den Netzwerkstadtcharakter Darmstadts.

Weitere Informationen gibt es auf https://smartwater.darmstadt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt