Energiesparen im Tierheim Darmstadt

Steigende Kosten und mehr abgegebene Tiere belasten Hessens Tierheime. Auf welche Weise Energieeinsparungen die knappen Kassen entlasten können, zeigt eine Energieanalyse, die Hessens Wirtschafts- und Energieminister Tarek Al-Wazir dem Tierheim Darmstadt am Mittwoch (15.03.23) übergeben hat.

„Es ist unsere Verantwortung auch an die zu denken, die nicht im Rampenlicht stehen, aber trotzdem von steigenden Energiepreisen betroffen sind“, sagte Tarek Al-Wazir. „Weil Futter und Wärmelampen nicht einfach eingespart werden können, hat das Land Hessen für das Tierheim Darmstadt eine Energieberatung finanziert. Wie viele Tierheime verfügt es über modernisierungsbedürftige Gebäude und alte Heiztechnik. Setzt man hier an, lässt sich viel Energie und damit bares Geld sparen“, so der Minister.

Energieanalyse zeigt einfache Punkte, Energie zu sparen

Welche Energiesparmaßnahmen im Tierheim Darmstadt sinnvoll sind, zeigt die Analyse der LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH (LEA Hessen). Erstellt hat sie Energieberater Hartmut Baden: „Thermografien mit einer Wärmebildkamera zeigen viele Ansatzpunkte. So kann das Tierheim durch das Dichten von Türen und Fenstern, das Dämmen von Heizungsrohren und die Umstellung auf LED-Beleuchtung mit überschaubaren Mitteleinsatz etwa 12.000 Euro pro Jahr sparen. Die Ölheizung im Keller ist gut gewartet, müsste aber langfristig auf regenerative Energien umgestellt werden.“

Eine Analyse, die Dr. Torsten Rossmann vom Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. freut: „Unsere Energiekosten betragen normalerweise fünf Prozent unserer Ausgaben. Diese haben sich nun etwa verdoppelt. Hinzu kommt die Inflation, die zum Beispiel das Futter verteuert, sowie deutlich mehr abgegebene Tiere im Jahr 2022. Davon sind alle Tierheime in Hessen betroffen. Da sind die Einsparmöglichkeiten aus der Energieanalyse Gold wert“.

Insgesamt identifiziert die Energieanalyse rund ein Dutzend Maßnahmen, die dem Tierheim beim Energiesparen helfen. Viele der Ergebnisse lassen sich verallgemeinern, so dass auch andere Tierheime vom Bericht profitieren. Zudem können sie über die LEA Hessen Unterstützung beim Energiesparen anfordern.

Initiator der Energieanalyse war der Landestierschutzverband Hessen e. V., der die Interessen von 99 Tierheimen und Tierschutzorganisationen vertritt. Er nutzt die Ergebnisse nun, um Maßnahmen für weitere Tierheime zu erarbeiten.

Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Der Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung betreut aktuell rund 330 Tiere, die als Fund- oder Abgabetiere in die Obhut des Tierheims gelangen. Damit gehört das Tierheim zu den größten in Hessen. Es besteht bereits seit dem Jahr 1873. 16 hauptamtliche und 50 ehrenamtliche Personen kümmern sich um das Wohl der Tiere. Der Tierschutzverein nimmt Tiere in Obhut und vermittelt sie, betreut Notfälle, unterhält eine Quarantänestation und engagiert sich in lokalen Tierschutzprojekten.

LandesEnergieAgentur Hessen

Die LEA Hessen übernimmt seit 2017 im Auftrag der Hessischen Landesregierung zentrale Aufgaben bei der Umsetzung der Energiewende und des Klimaschutzes. Die Angebote richten sich an hessische Bürgerinnen und Bürger, gesellschaftliche Organisationen, Kommunen sowie Unternehmen. Die LEA Hessen bietet Informationen, Erstberatungen und begleitende Unterstützung bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Energieeffizienz, zur Energieeinsparung oder zum Ausbau erneuerbarer Energien.

Quelle: Hessisches Ministerium Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen