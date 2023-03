Land fördert 97 Sozialwohnungen in Bensheim

Teilen

Mit 17,9 Mio. Euro fördert das Land den Bau von 97 neuen Sozialwohnungen in Bensheim. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir am Mittwoch (15.03.23) mit. Das Projekt der Sahle Wohnen GmbH & Co KG aus Greven umfasst fünf Wohnblöcke und entsteht auf dem ehemaligen Meerbach-Sportplatz.

Die Förderung besteht aus einem Baudarlehen über 11,5 Mio. Euro, einem Zuschuss von 4,6 Mio. Euro sowie einem Klimabonus von 1,8 Mio. Euro. Das Darlehen, der Zuschuss und der Klimabonus werden durch die WIBank im Auftrag des Landes ausgezahlt. Die Stadt beteiligt sich mit 2,7 Mio. Euro.

„Unser Ziel ist, dass jede und jeder in Hessen eine angemessene Wohnung mit einer bezahlbaren Miete finden kann“, sagte der Minister „Dafür stellen wir Rekordmittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung: In diesem und im nächsten Jahr zusammen 885 Mio. Euro.“

Quelle: Hessisches Ministerium Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen