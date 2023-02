Darmstädter Fraunhofer-Institute erneut Ausrichter des „Jugend forscht“-Regionalwettbewerbs – Große Ideen sind gefragt

Teilen

„Jugend forscht“ ist der größte europäische Wettbewerb für Jugendliche und junge Erwachsene in Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. 2023 sind erneut die Fraunhofer-Institute in Darmstadt Ausrichter des Regionalwettbewerbs Hessen-Süd. Die Preisverleihung findet am 23. Februar 2023 beim Fraunhofer IGD statt.

Das Motto „Mach Ideen groß!“ der 58. Wettbewerbsrunde soll alle interessierten Kinder und Jugendlichen ermuntern, zu forschen, zu erfinden und zu experimentieren. Dabei gilt es zu zeigen, wie weit einen die eigenen Gedanken tragen – und wie aus kleinen Ideen große Forschungsprojekte werden. Der Wettbewerb ist als Teil der Nachwuchsförderung unersetzbar. Im Jahr 1965 gegründet, ist „Jugend forscht“ heute auf europäischer Ebene der größte Wettbewerb in der Wissenschaft für Jugendliche.

Die drei Darmstädter Fraunhofer-Institute SIT, LBF und IGD sind im Jahr2023 zum fünfzehnten Mal Paten des Regionalwettbewerbs Hessen-Süd.

Der Wettbewerb wird in den Räumen des Fraunhofer IGD ausgetragen und es treten 42 junge Forscherinnen und Forscher mit insgesamt 24 Projekten in den beiden Sparten „Schüler experimentieren“ (10 bis 14 Jahre) und „Jugend forscht“ (15 bis 21 Jahre) an. Jedes Projekt ist dabei einem von sechs Fächern zugeordnet: Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/ Informatik, Physik und Technik. In diesem Jahr ging es unter anderem um die Fragen, ob Kaffeesatz ein guter Dünger ist, ob der Mikroplastikanteil in Flüssen im Verlauf Unterschiede aufweist und ob WLAN-Strahlung messbare Auswirkungen auf Einzeller hat.

Wer an den kreativen Ideen der Jungforscher interessiert ist, ist zur öffentlichen Präsentation der Projekte am 23. Februar 2023 ab 14.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Fraunhofer IGD herzlich eingeladen.

Wettbewerbsleiter ist erneut Dr. Mathias Schott (Gymnasium Michelstadt). Bei der Siegerehrung wird er von Julia Wrobel (Jugend forscht Stiftung), Prof. Dieter Fellner (Fraunhofer IGD), Dr. Benjamin Möller (Fraunhofer LBF) und Dr. Michael Kreutzer (Fraunhofer SIT) unterstützt.

Mit einem Sieg im Regionalwettbewerb Hessen-Süd qualifizieren sich die Teilnehmer für den Landeswettbewerb Hessen, der für die Sparte „Schüler experimentieren“ am 24. und 25. März 2023 an der Universität Kassel und für die Sparte „Jugend forscht“ am 29. und 30. März 2023 bei der Firma Merck in Darmstadt stattfinden wird.

Programm:

09:00 Uhr / Begutachtung der Projekte durch Jury und Presse(nicht für öffentliches Publikum!)

14:00 – 16:00 Uhr / Öffentliche Präsentation der Projekte

15:30 – 16:00 Uhr / Empfang zur Feierstunde

16:00 – 18:00 Uhr / Feierstunde mit Siegerehrung

Ab 18:00 Uhr Ausklang

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.jugend-forscht-hessen-sued.de

Quelle: Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD