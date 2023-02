Rüsselsheim: Raub auf Tankstelle – Verdächtiger in Haft

Teilen

Am Sonntag (12.02.23) haben zwei Kriminelle gegen 22.00 Uhr eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Rüsselsheim überfallen. Die beiden Männer bedrohten zunächst eine Mitarbeiterin mittels Schusswaffe sowie einem Messer und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Ein Kollege der Frau nahm anschließend die Verfolgung der Flüchtigen auf und konnte, unterstützt von einem Passanten, einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei ihm stellten die Beamten auch eine Waffe sicher. Der 18 Jahre alte Mann wurde am Montag (13.02.23) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei wurde am Dienstag (14.02.23) auch der zweite Tatverdächtige, ein ebenfalls 18 Jahre alter Mann, festgenommen. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Auch wenn in diesem Fall niemand zu Schaden kam und die Festnahme eines Verdächtigen gelang, warnt die Polizei eindringlich davor, sich in Gefahr zu begeben. In einer brenzligen Situation bleibt in der Regel oft keine Zeit lange nachzudenken aber man sollte bei gefährlichen Situationen nicht den Helden spielen. Laien können die Gefahr oft kaum einschätzen. Bei einem klassischen Raubüberfall ist es grundsätzlich geboten Abstand zu halten, warnen die Ordnungshüter.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen