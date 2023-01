Heppenheim: Brennendes Toilettenpapier löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Teilen

Brennendes Toilettenpapier und damit einhergehende Rauchentwicklung in dem Anbau einer Grundschule in der Nibelungenstraße in Heppenheim, haben am Montagnachmittag (23.01.23), gegen 15.30 Uhr, den Einsatz der Polizei und der Feuerwehr ausgelöst. Alle zu dieser Zeit noch anwesenden Kinder wurden daraufhin von ihren Lehrkräften ins Freie gebracht und blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte rasch das Feuer. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein schätzungsweise geringfügiger Sachschaden verursacht, der sich glücklicherweise ausschließlich auf den Bereich der Damentoiletten begrenzt. Ob der Brand von Kindern oder Jugendlichen, die nicht an diese Schule gehen, absichtlich herbeigeführt wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese dauern derzeit an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen