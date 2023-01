hobit 2023: Mach, wie du fühlst.

Teilen

Mach, wie du fühlst“, heißt es in diesem Jahr bei den Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstagen „hobit“. Erneut präsentiert sich das Informations-Angebot in zwei Teilen. Den Auftakt macht das digitale Format „hobit talks“ vom 24. bis 26. Januar 2023.

Die diesjährige hobit steht unter dem Slogan „Mach, wie du fühlst“ – eine Aufforderung an Schülerinnen und Schüler, sich mit der Studien- und Berufswahl zu beschäftigen und dabei auf sich selbst zu hören und in sich hineinzuhorchen, was sie wirklich interessiert. Denn nicht nur Informationen, sondern auch die Gefühlsebene spielen bei wichtigen Entscheidungen eine wesentliche Rolle.

Auch in diesem Jahr wird die hobit als zweiteiliges Format stattfinden. Den Auftakt machen im Januar die „hobit talks“. Über die Webseite www.hobit.de können Schülerinnen und Schüler sich in etwa 80 Online-Vorträgen und in gemischten Gesprächsrunden mit Expertinnen und Experten austauschen. Schwerpunkt sind Informationen über Studiengänge, duale Studiengänge, Ausbildungsmöglichkeiten und Bildungswege in Darmstadt und Südhessen. Ergänzend drehen sich einige Talks um Themen, die junge Menschen derzeit besonders bewegen wie etwa Nachhaltigkeit, Umwelt oder Kommunikation. Auch werden neue zukunftsweisende Themen vorgestellt wie zum Beispiel IT-Sicherheit und Bio-Materials. Zudem informieren die mehr als 160 „Schaufenster“ über die bei der hobit Talks aktiven Fachbereiche und Unternehmen sowie die Angebote der Agentur für Arbeit und bieten so einen ersten, kompakt zusammengestellten Einblick. Die Schaufenster werden auf der Webseite das ganze Jahr über zugänglich sein.

Die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre mit hohen Zugriffzahlen zeigen, dass die digitalen hobit-Angebote von Studieninteressierten gut angenommen werden. Daher soll das Angebot nun ganzjährig Studien- und Berufsinteressierten zur Verfügung stehen.

Ende Mai 2023 folgt dann das Präsenzformat „hobit contact“ und bietet an den fünf Standorten der Veranstalter persönliche Begegnungen und Infos aus erster Hand.

Die Kombination aus Online- und Präsenzformat wurde im vergangenen Jahr erstmals angeboten. Mit Erfolg: Die Studieninteressierten nutzten das digitale Format im Januar zum Einstieg und zur Vorbereitung und kamen gezielt und gut vorbereitet zu den Gesprächen an den Ständen der „hobit contact“.

Die „hobit“ richtet sich an junge Menschen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und sich nun einer großen, manchmal auch kaum überschaubaren Auswahl an verschiedenen Ausbildungswegen, Berufsbildern, Studien- und Ausbildungsgängen gegenübersehen.

Seit 1997 bringt die „hobit“ breit gefächerte und offene Informationen mit Erfahrung in der Beratung zusammen. Veranstalter sind die Evangelische Hochschule Darmstadt, die Hochschule Darmstadt, die Technische Universität Darmstadt, die Bundesagentur für Arbeit / Agentur für Arbeit Darmstadt und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.

Die hobit 2032 findet statt:

hobit talks: 24. bis 26. Januar 2023 unter www.hobit.de

hobit contact am 25. Mai 2023 (weitere Informationen folgen)

Quelle: TU Darmstadt