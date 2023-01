Evangelische Jugend: Vielfältiges Programm 2023

Teilen

Sommerfreizeit in Südfrankreich, Erlebnistage rund um die Sennhütte Ottenschwand in der Schweiz, Jugendgottesdienste oder kreativ sein vor Ort: die Evangelische Jugend Darmstadt bietet 2023 ein vielfältiges Programm für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Die Sommerfreizeit im Département Ardèche (Südfrankreich) vom 22. Juli bis 3. August bietet für Jugendliche ab 13 Jahren Sonne, Spiel, Spaß, sportliche Aktivitäten und Zeit zum Entspannen in der Gruppe. Im Zelt-Camp wird zudem gemeinsam gekocht. Eine Sennhütte in Ottenschwand (Schweiz) auf fast 1.600 Meter ist vom 30. September bis 3. Oktober Basislager mit viele erlebnispädagogischen Angeboten im Naturpark für Jugendliche und junge Erwachsene. „Die Freizeiten ermöglichen Kids, Teenagern und jungen Erwachsenen neue Erfahrungen zu sammeln, sich selbst besser kennenzulernen, Freunde zu gewinnen, aber auch andere Meinungen zu akzeptieren“, betont Jugendreferent Jürgen Zachmann.

Jugendgottesdienste, Erlebnis- und Waldtage für Familien sowie weitere spannenden Aktionen vor Ort wie Bibeltage, Kinderfreizeiten, Ferienspiele und Werkstatttage für Kinder oder auch generationenübergreifende Projekte finden 2023 wieder statt, veranstaltet von den Gemeindepädagoginnen und -pädagogen in den Kirchengemeinden des Dekanats. Sie werden unterstützt auf Dekanatsebene von Jugendreferentin Andrea Wekwert, Stadtjugendpfarrerin Dagmar Unkelbach sowie die Jugendreferenten Godwin Haueis und Jürgen Zachmann. Am 29. April treffen sich Konfirmandinnen und Konfirmanden aus den Kirchengemeinden des Dekanats auf dem Gelände der Nieder-Ramstädter Diakonie zum „Konfitag“ unter dem Motto ‚Anders ist normal‘. Jugendkulturfestivals wird es am 16. September und 2. Dezember in Darmstadt geben. Sehr gefragt ist auch wieder das „Juleica“-Seminar für angehende Jugendleiterinnen und Jugendleiter, das die Mitarbeitenden im Gemeindepädagogischen Dienst vom 17. bis 22. April in Neustadt/Weinstraße anbieten. „Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, die eigenen und die Grenzen der anderen zu kennen“, weiß Andrea Wekwert, die auch Präventionsfortbildungen zum Thema „Kindeswohl“ leitet. „Jugendliche erleben in unseren Angeboten ihre Selbstwirksamkeit“, ergänzt Godwin Haueis. „Kirche soll ein Ort sein, den junge Menschen mitgestalten und der den Glauben mit ihrem Leben verbindet“, so Dagmar Unkelbach.

Das druckfrische Faltblatt mit dem Programm 2023 liegt in den Evangelischen Gemeindehäusern und –büros im Dekanat aus. Infos über die Evangelische Jugend Darmstadtsind zu finden unter: www.ejda.de

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt