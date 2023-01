Teilen

Für Dienstag, 10. Januar 2023, um 19.00 Uhr, laden Volkshochschule Darmstadt und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Online-Vortrag „Wir tun was für Wildbienen und Co. – Wildbienenschutz aber richtig “ ein.

Auch ein warmer Sommer wie der letzte kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weniger Insekten und damit auch Wildbienen gibt als noch vor zwanzig oder mehr Jahren. Der Vortrag geht Fragen nach, woran das liegen könnte, was wir selbst bei uns im Garten, auf dem Dach oder auch auf dem Balkon und auch, was wir auf größeren Flächen tun können, um Wildbienen, aber auch Schmetterlingen Lebensraum auch in der Stadt zurück zu bringen.

Der Vortrag findet online statt. Einwahl-Link www.bund-darmstadt.de/webkonferenz