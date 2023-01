Charly Chaplin “The Kid”: Cineastischer und musikalischer Leckerbissen – Stummfilm mit Live-Orchesterbegleitung

Teilen

Im Jahr 1921 kam “The Kid” als erster abendfüllender Spielfilm von Charly Chaplin in die Kinosäle. Vor zwei Jahren wollte das Kammerorchester an der TU Darmstadt das 100jährige Premierenjubiläum dieses tragisch-komischen Filmklassikers mit einem Filmmusikkonzert würdigen. Aus bekannten Gründen musste das Projekt auf seine Realisierung warten. Nun können sich Musikliebhaber, Cineasten und alle Chaplin-Fans auf zwei Aufführungen dieser Stummfilm-Tragikkomödie freuen, die vom Kammerorchester in Zusammenarbeit mit dem Studentischen Filmkreis an der TU Darmstadt und der Stadt Gross Umstadt veranstaltet werden.

Der Film handelt von einem Tramp, der ein kleines Kind findet und es aufzieht. Durch äußere Umstände gerät die innige Beziehung zwischen den beiden allerdings in Gefahr. Zu den unvergesslichen Szenen gehören die Lektion in Tischmanieren, die Schlägerei mit dem Rüpel und der Engeltraum des Tramps. Der Film verknüpft Komödie mit Sozialdrama, was zu dieser Zeit fast einmalig war. Neben Charlie Chaplin sind Edna Purviance sowie Jackie Coogan in den Hauptrollen zu sehen. Im Jahre 1971, ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung des Filmes, komponierte der über 80-jährige Chaplin die Filmmusik für „The Kid“ und schnitt einige Szenen heraus, die er als zu sentimental empfand.

In seiner Biografie schreibt Chaplin:

„Eine erfreuliche Sache an der Filmmusik, die ich selber komponierte war, dass ich die Kontrolle über sie hatte. Ich versuchte, elegante und romantische Musik zu komponieren, um meine Komödien in Kontrast zu dem Charakter des Tramp zu setzen, denn die elegante Musik verlieh meinen Komödien eine emotionale Dimension. Die musikalischen Arrangeure haben dies kaum verstanden. Sie wollten, dass die Musik lustig ist. Ich jedoch erklärte, dass ich keinen Wettstreit wollte, ich wollte eine Musik mit Grazie und Charme als Kontrapunkt, um Gefühle auszudrücken, ohne die ein Kunstwerk unvollständig ist. (…)

Nichts ist aufregender und spannender, als die selbst komponierten Klänge zu hören, welche zum ersten Mal von einem fünfzig Mann starken Orchester gespielt werden.“

Zur Aufführung kommt die Kammerorchesterbearbeitung der Filmmusik arrangiert von Timothy Brock. Gezeigt wird die im Jahr 1998 von der Cineteca di Bologna restaurierte Version des Films.

Das Kammerorchester an der TU Darmstadt spielt unter der Leitung seines Dirigenten Arndt Heyer am Freitag, 20.1.2023, im Audimax der TU Darmstadt, und am Samstag, 21.1.2023, in der Stadthalle Groß-Umstadt. Die Filmkonzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.