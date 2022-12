Wissenschaftsstadt Darmstadt übernimmt Kinderkrippe und internationale Kita auf dem LUO-Campus

Teilen

Die Kinderkrippe und internationale Kita auf dem Campus der Lichtenbergschule (LUO) an der Ludwigshöhstraße sind von der „Kinderkrippe und Kindertagesstätte LUO Campus-Treuhandstiftung“ an die Wissenschaftsstadt Darmstadt übergeben worden. Darüber haben Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Stadtkämmerer André Schellenberg bei einem Pressetermin am heutigen Mittwoch, 7. Dezember 2022, informiert.

„In der Krippe und in der Kita wird großartige pädagogische Arbeit geleistet, und wir freuen uns sehr, dass diese genauso weitergeführt werden kann“, erklärte Bürgermeisterin Akdeniz. „Die Einrichtung erfüllt eine wichtige Funktion in der Betreuungslandschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt und hat entsprechend eine große Bedeutung auch für das südliche Bessungen. Unser Dank gilt dem Ehepaar Klein für sein herausragendes bürgerschaftliches Engagement, dem Verein ,Sag Ja zum Kind‘ und dem jetzigen Betreiber Educcare sowie allen Erzieherinnen und Erziehern.“

„Krippe und Kita, die nun an die Stadt übergehen, sind in einem tollen Gebäude untergebracht, das zudem über ein außergewöhnliches Freigelände verfügt“, ergänzte Stadtkämmerer Schellenberg. „Wir sind froh, dass beides nun in dieser Form und im Sinne der Stifter erhalten werden kann.“

Dr. Jochen Klein (Döhler Group) und seine Ehefrau hatten 2010 die rechtlich unselbständige Stiftung „Kinderkrippe und Kindertagesstätte LUO Campus-Treuhandstiftung“ errichtet. Diese Stiftung ist eng mit dem Verein „Sag Ja zum Kind e.V.“ verbunden. Stiftung und Verein waren maßgeblich für die Errichtung und den Betrieb der internationalen Kindertagesstätte auf dem LUO-Campus verantwortlich. Aus dem Stiftungsvermögen wurde der Bau von Kindertagesstätte und Kinderkrippe finanziert, der insgesamt 4,5 Millionen Euro kostete.

Mit Vertrag vom 1. Juli 2010 wurde ein Erbbaurecht an dem Grundstück Ludwigshöhstraße 107 bestellt, um dort die Kindertagesstätte zu errichten. Der Verein ‚Sag Ja zum Kind‘ trat bei Abschluss des Vertrages als Treuhänder für die „Kinderkrippe und Kindertagesstätte LUO Campus-Treuhandstiftung“ auf. Zwischenzeitlich hat der Verein den Betrieb der Einrichtung aufgegeben, um sich ganz auf seine Kinderkrippe im Martinsviertel (Robert-Schneider-Straße) zu konzentrieren. Der Betrieb der Kita LUO-Campus wurde an Educcare, ein seit 2002 bundesweit anerkannter freier Träger mit insgesamt 44 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, übergeben. An der Führung der Einrichtung durch Educcare, die in Darmstadt bereits die Kita TU Kinderhaus Lichtwiese und Stadtmitte betreut, wird sich nichts ändern.

Nunmehr wird zum Jahresende auch die Stiftung aufgelöst werden. Der Erbbauvertrag für das Grundstück Ludwigshöhstraße 107 wurde vorzeitig aufgelöst. Das Gebäude ist damit an die Stadt gefallen, die lediglich ein vorhandenes Restdarlehen von 316.000 Euro übernehmen muss. „Da der Wert des Gebäudes deutlich darüber liegt, hat die Stadt die Kita praktisch von der Stiftung geschenkt bekommen“, betonte Stadtkämmerer Schellenberg.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt