Krisenstab zur Covid-19-Pandemie: Fallzahlen sinken weiter, Inzidenz in Darmstadt bei 180,4

Der Covid-19-Krisenstab der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 7. Dezember 2022, erneut mit der Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt beschäftigt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes bewegen sich alle relevanten Zahlen weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Am Mittwoch (07.12.22) wurden 99 Covid-19-Neuerkrankungen in Darmstadt registriert. Die lokale Inzidenz betrug 180,4.

Dem Klinikum Darmstadt zufolge stabilisiert sich die Lage in den Krankenhäusern. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt 54 (11), im Elisabethenstift 14 (1), im Alice-Hospital 6 (0) und in den Kinderkliniken keine Patienten mit Covid-19.

„Die gemeldeten Zahlen deuten auf eine anhaltende Entspannung hin“, erklärte Stadtrat Michael Kolmer, in der Sitzung in Vertretung für Oberbürgermeister Jochen Partsch leitete. „Auch in den Kitas und Schulen, den Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Unterkünften für Geflüchtete ist die Lage ruhig. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger aber, sich auch weiterhin vor- und umsichtig zu verhalten, damit die Fallzahlen weiter sinken. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund der allgemeinen Krankheitswelle, über die aktuell allenthalben berichtet wird.“

