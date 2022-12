Johannes Gregor wird neuer Geschäftsführer der HEAG mobilo

Teilen

Johannes Gregor wird zum 1. Juni 2023 neuer Geschäftsführer der HEAG mobilo in Darmstadt. Er wurde dem Aufsichtsrat des Unternehmens am Dienstag (06.12.22) vorgestellt. Im Laufe des kommenden Jahres scheiden sowohl Ann-Kristina Natus aus persönlichen Gründen als auch Michael Dirmeier aus Altersgründen aus der Geschäftsführung aus, Gespräche bezüglich der weiteren Nachfolge in der Geschäftsführung laufen bereits.

Johannes Gregor ist seit 2016 Leiter des Unternehmensbereichs Stadtbahn bei der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG. Zuvor war er Projektleiter bei der Hamburger Hochbahn, Business Development Manager bei der boxXpress.de GmbH sowie Leiter Betrieb der privaten Fernverkehrsanbieterin Hamburg-Köln-Express GmbH in Hamburg.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH