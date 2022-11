Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt beschließt Änderungen am Kanalumbau in der Luisenstraße und auf dem Luisenplatz

Teilen

Der Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. November 2022, erneut mit der Kanalumbaumaßnahme in der Luisenstraße und auf dem Luisenplatz befasst, nachdem er bereits im September 2021 den Kanalumbau beschlossen hatte.

„Im Zuge der Entwicklung der Ausführungsplanung wurden zahlreiche Widrigkeiten entdeckt, in deren Folge die Planungen noch einmal überarbeitet werden mussten. Weiterführende Baugrunduntersuchungen haben sehr schlechte Bodenverhältnisse aufgezeigt. Diese bergen die Gefahr von Setzungen bei der zunächst geplanten Stollenbauweise, was besonders für die Gleislage problematisch ist. Die Möglichkeit, im Vorhinein bodenverfestigende Maßnahmen in Form von Injektionen zu ergreifen, wurde untersucht, jedoch aufgrund der geringen Überdeckung als nicht umsetzbar eingestuft. Zur Risikominimierung sollen nun für die Straßenbahn Langsamfahrstrecken eingerichtet und ein entsprechendes Messprogramm ausgearbeitet werden. Im Stollen soll die Ortsbrust dauerhaft gesichert werden, um Einbrüche zu vermeiden“, erklärt Stadtrat Michael Kolmer.

Maßnahmen, die im Randbereich der Straßenbahn stattfinden, werden durch Sicherheitspersonal begleitet. Der durchgängige Betrieb der Straßenbahn soll gewährleistet sein. Die Baustellen werden von der östlichen Rheinstraße aus angedient. Die Baufahrzeuge fahren von der Zeughausstraße auf der Gleisumfahrung neben dem Friedensplatz und von dort auf die Rheinstraße Richtung Westen bis zum Luisenplatz. Die Abfahrt erfolgt östlich über die Rheinstraße, den Marktplatz bis zum Schlossgraben. Zusätzlich kann die nordöstliche Baustelle auch über die Luisenstraße angefahren werden.

Der Beginn der Baumaßnahmen ist für Januar 2024 geplant und wird voraussichtlich bis April 2025 dauern. Um die Belastung des öffentlichen Lebens auf dem Luisenplatz zu minimieren, soll mit zwei Kolonnen parallel gearbeitet werden. Die südöstliche Baustelleneinrichtung soll bis Ende Mai 2024 beendet sein, sodass die Außengastronomie ab Juni 2024 wieder auf ganzer Fläche möglich ist. Ein zwischenzeitliches Nutzen anderer Flächen wird geprüft. Die nordöstliche Baustelleneinrichtung wird voraussichtlich bis April 2025 bestehen bleiben.

Hintergrund

Große Teile der Darmstädter Innenstadt entwässern über einen aus der Schuchardstraße kommenden Kanal, in einen von Süd nach Nord fließenden Kanal in die Luisenstraße. Dieser Hauptsammler wird durch ein Dükerbauwerk zur Querung des Andientunnels zwischen Luisencenter und der östlichen Bebauung unterbrochen. Da der über den Luisenplatz und die Luisenstraße weiterführenden Kanal bei starken Regenereignissen überlastet ist und unter Rückstau steht, kam es wiederholt zu Überflutungen in der Schuchardstraße und in Teilen des Luisencenters.

Um die Wahrscheinlichkeit weiterer Überflutungen zukünftig zu verringern, ist der Bau eines in etwa parallellaufenden Entlastungskanals vom Unterhaupt des Dükers quer über den Luisenplatz mit Anschluss an die weiterführende Kanalisation im Bereich der Zeughausstraße geplant. Hierbei müssen weitere Kanäle aus der östlichen Rheinstraße und zahlreiche Hausanschlüsse angebunden werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt