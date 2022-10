175. Jubiläum des Eberstädter Rathauses

Das Eberstädter Rathaus wurde am 31. Oktober 1847 eingeweiht. Um dieses 175-jährige Jubiläum zu feiern, findet am Sonntag, 30. Oktober 2022, von 11 bis 15 Uhr ein Rathausfrühschoppen statt, der von der Bezirksverwaltung Eberstadt zusammen mit dem Eberstädter Gewerbeverein unter Mithilfe von „Ewwerschter Kerweleit“ ausgerichtet wird.

Um 11.15 Uhr erfolgt der offizielle Bieranstich, den Stadtrat Holger Klötzner in Vertretung für Oberbürgermeister Jochen Partsch durchführt. Mit dabei sind Wolfgang Koehler von der Darmstädter Privatbrauerei, die dieses Jahr ebenfalls 175 Jahre alt wird, Michael Kniess als Vorsitzender des Gewerbevereins, „Kerwevadder“ Markus Göbel und Bezirksverwalter Ludwig Achenbach.

Mit Blick auf das Jubiläum sagt Oberbürgermeister Partsch: „Seit 175 Jahren ist dieses Rathaus, errichtet auf den alten frankensteinischen Kellergewölben, Anlaufstelle für die Eberstädterinnen und Eberstädter. Der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es sehr wichtig, dass diese Anlaufstelle, in der die Bezirksverwaltung, die Meldestelle und weitere Einheiten untergebracht sind, für die Bürgerschaft erhalten bleibt. Dieses Jubiläum ist ein Grund zum Feiern. Allen, die dieses Fest ausrichten, sei herzlich gedankt“.

Bezirksverwalter Achenbach ergänzt: „1819/20 wurde die alte Kellerei von der Gemeinde Eberstadt erworben, die ein zusätzliches Schulhaus daran erbauen ließ. 1847 wich dieses Provisorium einem einheitlichen Neubau“. Weitere Informationen zu diesem Thema bieten die Forschungen von Elke Riemann vom Geschichtsverein Eberstadt-Frankenstein.

Beim Frühschoppen ist für Essen und Getränke gesorgt. Die Metzgerei Bradtke übernimmt die gastronomische Versorgung. Die musikalische Begleitung übernimmt im Auftrag des Gewerbevereins Frank Bülow. „Mit der Musik und dem Fest will der Eberstädter Gewerbeverein dem Ort und seinen Menschen etwas zurückgeben in einer Zeit, in denen man eine heitere Ablenkung gebrauchen kann“, so Michael Kniess vom Ortsgewerbeverein.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt