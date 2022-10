Mittwochabend-Vorträge „Positionen“ am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt

Die Mittwochabend-Vorträge „POSITIONEN“ am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt im Wintersemester 2022/23

Zu Gast sind dieses Mal Volker Staab (Staab Architekten, Berlin), Alexander Römer (ConstructLab, Berlin), Peter Kulka (Peter Kulka Architektur, Dresden), Daniel Barber (University of Technology Sydney), Carles Oliver Barceló (IBAVI, Mallorca) und Francisco Cifuentes Utrero (Aulets Arquitectes, Mallorca) sowie der Kunsthistoriker Horst Bredekamp (Humboldt-Universität zu Berlin).

Den Auftakt zur Vortragsreihe übernehmen am 2. November 2022 die Pecha Kucha-Vorträge im Rahmen der 25. Ausgabe unserer von Studierenden kuratierten Jahresausstellung „Sichten“.

Über die Veranstaltung:

Seit dem Wintersemester 1970/71 veranstaltet der Fachbereich Architektur die Mittwochabend-Vorträge. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltungsreihe von Max Bächer, Professor für Entwerfen und Raumgestaltung von 1964 bis 1993. Ihm gelang es aufgrund seiner guten Kontakte, international bekannte Architekt*innen wie Louis Kahn, Jörn Utzon, Paul Rudolph und Zaha Hadid für Vorträge am Fachbereich zu gewinnen. Hierdurch gelangte die Reihe, die in ihrem Format damals deutschlandweit einzigartig war, ab Mitte der 1970er Jahre über Darmstadt hinaus zu Bedeutung. Die Mittwochabend-Vorträge sind seitdem die meistbesuchte, öffentliche Vortragsreihe der Technischen Universität Darmstadt und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Wissenstransfer.

Seit 2008 wird die Reihe von Prof. Wolfgang Lorch (Fachgebiet Entwerfen und Baugestaltung) für den Fachbereich konzipiert und organisiert. Wie schon in ihren Anfangstagen folgt die Reihe unter seiner Leitung dem Anspruch, aktuelle über den engeren fachlichen Kontext der Architektur hinausgehende Positionen vorzustellen, die die generalistische Ausrichtung des Fachbereichs widerspiegeln.

Die Vorträge in der Übersicht:

02. November 2022

Sichten 25 – Jahresausstellung des Fachbereichs

Pecha Kucha-Vorträge

https://www.sichten.architektur.tu-darmstadt.de/

https://www.instagram.com/sichten_darmstadt/

09. November 2022

Volker Staab

Staab Architekten, Berlin

„Form follows…?“

https://www.staab-architekten.com

https://www.instagram.com/staabarchitekten/

16. November 2022

Alexander Römer,

ConstructLab, Berlin

„A convivial ground“

https://www.constructlab.net

https://twitter.com/constructlab/

30. November 2022

Peter Kulka

Peter Kulka Architektur, Dresden

„Grenzfälle und Transformationen zwischen Tradition und Moderne“

https://www.peterkulka.de

https://www.instagram.com/peter.kulka.architektur

07. Dezember 2022

Tag der Forschung

Daniel Barber

University of Technology Sydney

„Thermal Practices“

https://profiles.uts.edu.au/Daniel.Barber

https://twitter.com/DanielABarber

11. Januar 2023

Carles Oliver Barceló

IBAVI, Mallorca

Francisco Cifuentes Utrero

Aulets Arquitectes, Mallorca

„Stone, earth and wood“

https://www.instagram.com/carlesoliverbarcelo

https://www.instagram.com/ibavi.goib/

http://www.aulets.net

https://www.instagram.com/aulets_arquitectes/

18. Januar 2023

Horst Bredekamp

Humboldt-Universität zu Berlin

„Bild und Bildersturm als wechselseitige Überschreibungsform“

http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/personen/professorinnen/horst-bredekamp/

Teilnahme:

Die Veranstaltungen sind öffentlich und kostenfrei. Alle Vorträge finden in Präsenz statt und werden zusätzlich via Zoom gestreamt. Genaue Informationen finden Sie auf der Webseite der Vortragsreihe: https://www.architektur.tu-darmstadt.de/mittwochabend

Fortbildung

Die Veranstaltung ist als Fortbildung der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen anerkannt. Um Fortbildungspunkte zu erhalten ist vorab eine Anmeldung beim Veranstalter notwendig.

Veranstaltungsort:

Fachbereich Architektur der TU Darmstadt

Gebäude L3|01 Raum A93 (Max-Guther-Hörsaal)

Campus Lichtwiese

El-Lissitzky-Straße 1

64287 Darmstadt

Beginn:

Jeweils 18 Uhr c.t.

Quelle: TU Darmstadt