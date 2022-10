27-Jähriger beraubt – Zeugen gesucht

Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht eines Raubes auf öffentlicher Straße stehen, sucht die Darmstädter Kripo Zeugen mit Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat am frühen Montagmorgen (24.10.22) im Bereich des Hintereingangs zu einem Anwesen im Haardtring. Dort sollen zwei noch unbekannte Täter gegen 1.20 Uhr an einen 27-jährigen Darmstädter herangetreten sein, ihn unvermittelt mit Fäusten traktiert haben und sich die Tasche des jungen Mannes geschnappt haben. Mit der Tasche floh das Duo zu Fuß in Richtung Pfalzweg. Sie erbeuteten unter anderem die Geldbörse und Bankkarten.

Die Flüchtenden wurden als etwa 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Beide Täter waren mit dunkelgrauen Hoodies bekleidet. weitere Details zur Personenbeschreibung sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 35 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen