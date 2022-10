Bücherspatzen in der Stadtbibliothek Darmstadt

„Hallo Bücherspatzen“ heißt es ab November 2022 wieder in der Stadtbibliothek Darmstadt für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren mit ihren erwachsenen Begleitpersonen. Neben den Vorlesestunden, die immer samstags um 11 Uhr für Jungen und Mädchen ab vier Jahren stattfinden, bietet die Stadtbibliothek wieder an jedem ersten Mittwoch im Monat von 10.15 bis 11 Uhr die Möglichkeit, sich in der Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, zu treffen.

Der erste Termin findet am Mittwoch, den 2. November 2022 statt. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Bibliothek betrachten die Kinder Bilderbücher, singen, spielen, malen oder basteln und es werden erste altersgerechte kleine Geschichten vorgelesen. Mütter und Väter können Kontakte zu anderen Eltern knüpfen und ihre Kinder erste Freunde finden.

Die Treffen sind ohne Voranmeldung und kostenfrei.