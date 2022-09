Streifen nehmen Tatverdächtige nach versuchtem Raub vorläufig fest

Nach einem versuchten Raubüberfall am späten Freitagabend (16.09.22) haben Polizeistreifen in Darmstadt zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen Mitternacht alarmierte ein 16-Jähriger über Notruf die Polizei und gab an, dass mehrere Jugendliche ihn im Herrngarten geschlagen hätten und sein Fahrrad stehlen wollten. Sie suchten jedoch ohne Beute die Flucht in Richtung Kantplatz. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife des 1. Polizeireviers zwei 19 und 17 Jahre alte Tatverdächtige stoppen und festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten sie bei dem Älteren einen Schlagring sicher. Die Fahndung nach einem dritten, noch flüchtigen Mittäter verlief noch ohne Erfolg. Die beiden Festgenommenen, die aus Darmstadt und Pfungstadt stammen, müssen sich jetzt wegen des Verdachts des versuchten Raubes strafrechtlich verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen