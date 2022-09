Pfungstadt / A67: Zeugen nach Einbruch in Rastanlage gesucht

Kriminelle sind in der Nacht zum Sonntag (18.09.22) in die Räumlichkeiten der Tank- und Rastanlage Ost an der Autobahn 67 eingebrochen. Gegen 6 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die sich durch eine aufgehebelte Hintertür gewaltsam Zutritt zum Inneren verschafft hatten. Hier entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Flaschen und Dosen und brachen die beiden in der Kantine aufgestellten Geldspielautomaten auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und den Getränken suchten die Täter im Anschluss unerkannt das Weite. Der Tatzeitraum reicht bis 22 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06161/8756-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen