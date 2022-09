Raubüberfall auf Tankstelle

Am Samstagabend (17.09.22) fand ein Raubüberfall auf die ARAL-Tankstelle in der Nieder-Ramstädter Straße in Darmstadt statt.

Ein unbekannter Täter betrat gegen 20:45 Uhr den Kassenraum. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole entnahm er mehrere Hundert Euro aus der Kasse. Die Angestellte wurde nicht verletzt. Der Täter floh zu Fuß in Richtung Norden, Innenstadt Darmstadt.

Er kann wie folgt beschrieben werden: ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Kappe, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarzer Pullover, dunkelgraue Hose, hellgraue Sportschuhe, blaue Gesichtsmaske.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 10 der PD Darmstadt-Dieburg geführt. Zeugen, welche die Tat beobachtet oder den flüchtenden Täter gesehen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06161/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen