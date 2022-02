Sabine Dascher-Benz wird neue Schiedsfrau für Wixhausen

In ihrer Sitzung hat die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt am 10. Februar 2022 Sabine Dascher-Benz einstimmig zur neuen Schiedsfrau für Wixhausen gewählt. Dascher-Benz hat neben beruflichen Erfahrungen in sozialer Arbeit einen Masterabschluss im Fach Mediation. Sie wird in den nächsten Wochen vom Präsidenten des Amtsgerichts in ihr Amt berufen.

Schiedspersonen haben zum Beispiel die Aufgabe, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Verletzungen der persönlichen Ehre im privaten Umfeld, die sich zumeist in Beleidigungen äußern, zu schlichten, bevor eine Klage beim Gericht eingereicht werden kann („schlichten statt richten“). In der letzten Zeit ist eine Zunahme an Streitigkeiten und Fällen festzustellen.

„Gerade in Zeiten der Pandemie, in denen der Ausnahmezustand scheinbar chronisch wird, in Zeiten von Homeoffice und blank liegenden Nerven, werden das Schiedsamt und das Ehrenamt wichtiger denn je, um größeren Konflikten vorzubeugen“, sagt Oberbürgermeister Jochen Partsch anlässlich der Wahl von Dascher-Benz.

Gleichzeitig weist Oberbürgermeister Partsch darauf hin, dass die Stadt auch noch dringend Interessenten für die beiden bislang unbesetzten Stellvertretungen der Schiedspersonen in Wixhausen und Darmstadt-Innenstadt sucht. Interessierte Darmstädterinnen und Darmstädter mit Wohnsitz im jeweiligen Bezirk können sich jederzeit mit ihrer Bewerbung und ihrem Lebenslauf oder mit ihren Fragen an die Wissenschaftsstadt Darmstadt, Rechtsamt, Luisenplatz 5 a, 64283 Darmstadt (oder per Mail: rechtsamt [at] darmstadt [dot] de) wenden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt