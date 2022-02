Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe – Klinikum Darmstadt unter den Top 5 von Deutschlands kommunalen Krankenhäusern

Der Fachkräftemangel ist einer der größten Herausforderungen – auch in einem Krankenhaus und das nicht nur in der Pflege. „Wir setzen seit Jahren darauf, unseren Nachwuchs in großem Maß selbst auszubilden, mit steigendem Erfolg“, sagt die Leiterin der Abteilung Personal und Allgemeine Verwaltung Grit Kraushaar. „Unser wichtigstes Gut sind unsere Mitarbeitenden, dafür investieren wir in Aus-, Fort- und Weiterbildung. Für alle Berufsbereiche bietet die „Akademie am Klinikum“ kontinuierlich Qualifizierungsmaßnahmen an, unsere Mitarbeitenden besitzen Lehraufträge an Universitäten und verfügen über zahlreiche Weiterbildungsermächtigungen. Als Akademisches Lehrkrankenhaus bilden wir jährlich rund 35 junge Ärzte*innen im Praktischen Jahr aus. In den Ausbildungsberufen konnten wir in den letzten vier Jahren unsere Plätze kontinuierlich ausbauen – von 150 auf zuletzt 228. Und wir können diese Plätze auch besetzen, darauf sind wir sehr stolz!“ erläutert Grit Kraushaar. Allen Auszubildenden mit guten Ergebnissen bietet das Klinikum Darmstadt frühzeitig einen Übernahmevertrag an, inklusive weiterer Karrieremöglichkeiten und Weiterbildungen im Unternehmen.

Diese Fokussierung auf das Thema Ausbildung ist jetzt auch extern anerkannt worden: Unternehmen, die diese Herausforderungen meistern und ihren Auszubildenden einen sicheren Rahmen anbieten, wurden für die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022“ ausgewählt. Das Klinikum Darmstadt erzielte dabei einen sehr guten fünften Platz unter allen kommunalen Krankenhäusern in Deutschland.

Die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022“ wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung IMWF mit wissenschaftlicher Begleitung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts HWWI realisiert.

Die Auswertung der Studie fußt auf zwei Säulen, heißt es in einem Begleitschreiben: Dem Social Listening sowie einem von den untersuchten Unternehmen selbst ausgefüllten Online-Fragebogen. So konnten gut 400.000 Nennungen zu den etwa 20.000 Unternehmen für den Untersuchungszeitraum vom 01. November 2020 bis 31. Oktober 2021 identifiziert und zugeordnet werden. Parallel wurde an die 20.000 größten deutschen Unternehmen ein strukturierter Online-Fragebogen verschickt.

