Abfallkalender 2022: Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) weist auf Änderungen bei den Abfuhrterminen für die Papiersammlung 2022 in einigen Stadtgebieten hin

Aufgrund der gestiegenen Verkehrsdichte in den äußeren Stadtteilen, der erhöhten Parkdichte in der Innenstadt und weil seit Beginn der Corona-Pandemie das Altpapiervolumen, insbesondere das von Kartonagen, zugenommen hat, hat der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) der Wissenschaftsstadt Darmstadt einige Entsorgungsbezirke bei der Altpapiersammlung zum Jahreswechsel 2021/2022 optimiert und teilweise neue Abfuhrtermine zusammengestellt.

Von dieser Änderung weitgehend unberührt bleiben die Abfuhrdaten in Eberstadt, Wixhausen, in der Heimstättensiedlung, in der Innenstadt und im Martinsviertel. Die neuen Abfuhrtermine werden nach Fertigstellung des Abfallkalenders über die Internetseite des EAD auf www.ead.darmstadt.de, über die Abfallkalender-App und die Infomail veröffentlicht.