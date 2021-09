Andrea Jung wird neue Geschäftsführende Direktorin des Staatstheaters Darmstadt. Dies gaben heute die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn und Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch bekannt. Andrea Jung war bisher Geschäftsführerin der Bad Hersfelder Festspiele und wird zum 15. Oktober 2021 nach Südhessen wechseln. In Darmstadt bildet sie künftig gemeinsam mit Intendant Karsten Wiegand die Doppelspitze des Staatstheaters. Der Vertrag wurde zunächst für zwei Jahre geschlossen.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Geschäftsführende Direktion des Staatstheaters Darmstadt nach längerer Vakanz endlich wieder besetzen können. Mit Andrea Jung haben wir eine versierte Kulturmanagerin für uns gewinnen können, die bereits an vielen anderen Stellen ihr Können und ihre Tatkraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, nicht zuletzt bei den renommierten Bad Hersfelder Festspielen“, erklärt Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn. „Im Findungsverfahren hat sie uns vor allem mit ihren Ideen begeistert, wie sich betriebswirtschaftliche und juristische Notwendigkeiten mit der Sensibilität für künstlerische Prozesse verbinden lassen. Besonders glücklich bin ich auch darüber, diese Position erstmals an einem hessischen Staatstheater mit einer Frau besetzen zu können.“

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Darmstadt hat eine große, durch herausragende Inszenierungen gekennzeichnete Theatertradition. Andrea Jung mit ihrer exzellenten Erfahrung wird an der Schaltstelle der Geschäftsführenden Direktorin Entscheidendes dazu beitragen, dass die künstlerische Arbeit im Staatstheater Darmstadt auf hohem Niveau fortgesetzt werden kann. Ich wünsche ihr dabei allzeit eine glückliche Hand.“

„Andrea Jung wird mit ihrer Erfahrung in allen wirtschaftlichen, organisatorischen und rechtlichen Fragen eines Kulturbetriebs und mit ihrem großen Verständnis und ihrer Liebe für die Theaterkunst eine hervorragende Geschäftsführende Direktorin und Partnerin in der gemeinsamen Bühnenleitung sein“, sagt Intendant Karsten Wiegand. „Wir hatten schon sehr gute Gespräche. Ich freue mich auf Andrea Jung: Herzlich willkommen am Staatstheater Darmstadt.“

„Meinen Aufgaben am Staatstheater Darmstadt sehe ich mit großer Freude entgegen“, erklärt die neue Geschäftsführende Direktorin Andrea Jung. „Als Frankfurterin habe ich die Kultur- und Theaterszene im Rhein-Main Gebiet sehr interessiert verfolgt, und Aufführungen des Staatstheaters Darmstadt waren für mich immer ganz besondere Theater-Erlebnisse. Beruflich hierher zurückzukehren und an der Zukunft des Hauses mitwirken zu dürfen ist ein großes Privileg.“

Andrea Jung ist seit 2017 Fachbereichsleiterin und kaufmännische Leiterin der renommierten Bad Hersfelder Festspiele. Die Volljuristin hat vielseitige berufliche Erfahrung im Kulturbereich: Schon während ihres Studiums an der Goethe-Universität arbeitete die gebürtige Frankfurterin für einen lokalen Konzert- und Sportveranstalter. Später war sie sowohl als Freiberuflerin als auch in leitender Funktion tätig: Sie begleitete als Tour Production Accountant europaweit Tourneen nationaler und internationaler Künstler und war Projektmanagerin und Controllerin bei der Entwicklung und Durchführung großer Konzert- und Musicalproduktionen. Für die Stage Entertainment in Hamburg stellte sie als geschäftsführende Tourmanagerin den Geschäftsbereich Tourneen auf, in Berlin verantwortete sie für eine Agentur für Markenkommunikation den Bereich Legal & Business Affairs. Dort entstanden neben den spektakulären Inszenierungen und Events der Berlin Fashion Week auch zahlreiche Kunst- und Kulturprojekte. 2019 war sie neben ihrer Tätigkeit für die Festspiele verantwortlich für die Planung, Umsetzung und Programmgestaltung der Hessentags-Arena in Bad Hersfeld.

Bild: privat

Quelle: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst